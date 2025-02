Lotta all’emergenza abitativa. Maxi investimento dell’Erp

Per dare una risposta all’emergenza abitativa sul territorio arriveranno tre diversi investimenti fra i Comuni di Carrara, Massa e Montignoso, tutti progettati da Erp e finanziati dal Pnrr, per realizzare in ciascun comune una cosiddetta ‘stazione di posta’ e una soluzione ‘housing first’. L’investimento totale si aggira attorno a 1,3 milioni di euro. L’obiettivo del progetto è fornire un servizio in grado di rendere pienamente fruibile il diritto all’iscrizione anagrafica alle persone senza dimora presenti sul territorio, visto che dallo stesso normativamente discende la possibilità di fruire di servizi essenziali connessi a ulteriori diritti fondamentali costituzionalmente garantiti quali, ad esempio, l’accesso ai servizi socio-assistenziali e sanitari. Inoltre la “Stazione di posta” si configura anche come un centro di servizi e inclusione, volto ad offrire attività di presidio sociale e sanitario e di accompagnamento per persone in condizione di deprivazione materiale, di marginalità anche estrema e senza dimora, e volto a facilitare l’accesso alla intera rete.

Ci saranno quindi sportelli dedicati con esperti pronti a dare supporto su vari fronti alle persone che ne hanno bisogno. Capofila di questa soluzione è stato il Comune di Carrara all’interno dell’Ambito territoriale sociale delle Apuane, di cui fanno parte i tre comuni di costa oltre all’Usl Toscana Nord Ovest. Il progetto era stato presentato nel 2022 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito dei finanziamenti previsti per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quattro linee di finanziamento poi autorizzate all’interno delle quali, per l’appunto, rientravano anche le Stazioni di Posta e housing first per alloggi temporanei in appartamenti o case di accoglienza con servizi integrati.

Dove nasceranno? Si investirà in beni di proprietà pubblica, legati ad Erp che ha assunto il ruolo di ente di progettazione. A Carrara in via Bassagrande per housing first e in via Toniolo per la stazione di posta. A Massa l’housing first andrà in via Pandolfino mentre la stazione di Posta troverà spazio nell’immobile di via Galvani, all’ex Mattatoio. A Montignoso entrambe saranno realizzate in un immobile di via Fondaccio. Per l’housing first sono previsti lavori da oltre 620mila euro mentre per le stazioni di posta l’investimento complessivo sfiora i 780mila euro.

E domani Erp di Massa Carrara, in collaborazione con la Cooperativa Intrecci e con il supporto del Comune di Massa, avvierà in modo sperimentale un nuovo percorso innovativo per la cura del benessere abitativo degli inquilini Erp dei fabbricati di via Manara Valgimigli nel quartiere di Romagnano. L’iniziativa, che andrà avanti nei prossimi mesi, è promossa da Erp pubblica nell’ambito delle attività del proprio Ufficio Welfare Abitativo e Convivenza Sociale.