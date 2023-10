Lorenzo Lepore rieletto Presidente dell'Aeroclub Lunense

Lorenzo Lepore è stato rieletto per la terza volta presidente dell’Aeroclub Lunense. Lepore, massese, è comandante di lungo corso, istruttore di volo ed esaminatore per conto di Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile. Ex comandante di Alitalia, attualmente opera nella flotta di Poste Italiane. È alla guida del Club per le sue capacità professionali e la sua serietà. L’Aeroclub Lunense, con base a Luni, annovera tra i suoi soci numerosi apuani appassionati di volo, allievi e piloti privati. "Il nostro Club – spiega il comandante Lepore – è un’associazione sportiva dilettantistica impegnata nel sociale per la diffusione della cultura del volo e, da più di 50 anni, ne promuove la conoscenza attraverso giornate dedicate ai voli di propaganda, eventi sportivi, raduni di appassionati e occasioni conviviali dove soci ed ospiti possono condividere passioni e curiosità per il mondo aeronautico. Dal 2017, dopo una breve pausa d’arresto, è ripresa anche l’attività della Scuola di Volo, l’Approved Trainig Organisation, che, sotto la supervisione di Enac realizza corsi per conseguire la licenza di pilota privato e, da luglio 2022, anche per ottenere una licenza per appassionati di volo".

Il comandante Lepore tiene a sottolineare che "la Scuola di Volo dell’Aeroclub, al confine tra Liguria e Toscana, dal 1990 a oggi ha addestrato o licenziato un migliaio fra allievi e candidati". Infine Lepore afferma che "l’Aeroclub Lunense è responsabile per il traffico civile presso l’Aeroporto militare di Sarzana Arrigoni".