L’Orchestra della Toscana ospite speciale al teatro degli Animosi

CARRARA

Venerdì 26 maggio al Teatro degli Animosi di Carrara Bruno Nicoli dirige l’Orchestra della Toscana. Ultimo appuntamento con il programma di concerti dell’Orchestra della Toscana al Teatro degli Animosi: venerdì 26 maggio sul podio il carrarese Bruno Nicoli. Pianista, compositore e direttore d’orchestra, Bruno Nicoli si è da sempre occupato di opera lirica: è stato maestro di palcoscenico e sala, suggeritore, direttore di coro e direttore d’orchestra per vari teatri e istituzioni musicali in Italia e all’estero.

Da anni lavora al Teatro alla Scala come direttore dei Complessi Musicali di palcoscenico e docente dell’Accademia. Con l’Ort proporrà musiche d’opera con le più famose ouverture e intermezzi dalle opere di Rossini (“Il Signor Bruschino” e “Il barbiere di Siviglia”), Verdi (“La Traviata”), Mascagni (“Cavalleria rusticana”) e Puccini (“Suor Angelica”). In apertura la “Settima Sinfonia” di Beethoven, opera titanica della maturità del compositore, da Wagner definita “apoteosi della danza” per la fervida pulsazione ritmica che la percorre ininterrottamente.

Inizio concerto alle 21. Questo il prezzo dei biglietti: platea e palchi centrali 10 euro; palchi laterali e loggione 5 euro. Under 25 o over 65 5 euro. I biglietti sono acquistabili online su vivaticket.com, oppure alla Biglietteria del Teatro, aperta mercoledì 24 e giovedì 25 maggio con orario 10–12,3017–18,30, mentre venerdì 26 maggio con orario 10– 12,30 e 18–21. Per avere maggiori informazioni è possibile rivolgersi al personale del Teatro degli Animosi, in piazza Fabrizio De André, Carrara, oppure telefonare al contatto 0585 641317 nei giorni di apertura della biglietteria. Nel caso fosse chiusa la biglietteria è attivo il numero 0585641419 al quale fare tutte le domande relative allo spettacolo di fine mese.