L’omaggio speciale per Vinciguerra: "Ha dato molto per la comunità"

Sorpresa e commozione per Maria Luisa Vinciguerra che è stata omaggiata dal Ccn Massa da Vivere ieri mattina davanti alla sua farmacia in Via Ghirlanda. Con lei i figli Carlo e Giovanna che si sono resi complici della sorpresa alla madre. Quando la presidente del Ccn Elisabetta Zanetti e in rappresentanza del direttivo Paolo Vivoli, sono arrivati davanti alla sua farmacia mazzo di fiori e un attestato, la signora Vinciguerra si è molto emozionata per il riconoscimento che le è stato donato. In occasione della giornata internazionale della donna il centro commerciale naturale ha voluto omaggiare "una donna che ha dato molto alla comunità cittadina. - dicono - Maria Luisa Vinciguerra è uno dei volti più noti del centro storico massese che noi ringraziamo per avere contributo a promuovere, con la sua attività ’Farmacia Vinciguerra’, la partecipazione, l’inclusione, il rispetto del lavoro femminile e valorizzato il ruolo delle donne come protagoniste dell’imprenditoria massese". Con una nota il Ccn ha voluto raccontare il percorso di Maria Luisa Vinciguerra "è un’imprenditrice che ha tessuto negli anni un legame indissolubile tra la sua farmacia, la sua vita e la città di Massa. Una lunga storia di lavoro che parte da lontano. Nata nel 1943 ha sviluppato le sue competenze laureandosi a Pisa nella Facoltà di Farmacia. Nel 1979, con il sostegno di tutta la famiglia e in particolare del fratello Alberto, ha preso le redini della Farmacia Vinciguerra diventando un vero punto di riferimento per la salute della cittadinanza massese grazie alla sua professionalità e alla capacità di ascoltare, di dare risposte utili, di aiutare. Una donna dalla personalità determinata e coraggiosa che ha saputo trovare il giusto equilibrio tra carriera e vita privata trasmettendo ai figli Giovanna e Carlo la passione per il suo lavoro. Nel settore farmaceutico è stata un’imprenditrice capace di innovarsi costantemente, affrontando le sfide della modernizzazione e i mutamenti sociali del Novecento. I loro figli e i nipoti Alberto, Emma e Gloria sono fieri e orgogliosi di lei e le vogliono molto bene". Questa iniziativa è alla seconda edizione ed ogni anno in occasione della giornata internazionale della donna verrà ripetuta premiando ed omaggiando le grandi donne che hanno dato molto alla comunità massese.

Margherita Badiali