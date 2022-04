Locani inaugura il comitato "Avanti gli interessi di Carrara"

Ferdinando Locani, candidato sindaco del “Movimento Italia Si per Carrara”, è deciso a dare del filo da torcere agli altri aspiranti alla carica di sindaco di Carrara il 12 giugno. Sabato è stato inaugurato il punto di incontro a Nazzano, in via Provinciale Carrara - Avenza 134: "Il nostro non è un point tradizionale, vuole essere qualcosa di più – ha detto Locani – un luogo dove gli elettori possono esporre le loro idee: è lo spirito con il quale affronto la campagna elettorale. Carrara deve essere città di tutti, non di pochi, che – guardacaso – spesso sono sempre gli stessi". Ora si tratta di completare la lista dei candidati a sostegno di Locani. "Dobbiamo perseguire un unico obiettivo – ha aggiunto – e pensare agli interessi di Carrara. Vantiamo un patrimonio economico, turistico e culturale di inestimabile valore che le precedenti amministrazioni hanno sperperato impoverendo il tessuto sociale e allontanando le persone dalla vita amministrativa". E oggi si prepara a inaugurare il comitato elettorale Serena Arrighi. L’appuntamento è alle 17 in occasione della fiera di San Marco, ad Avenza. La sede è in via Giovan Pietro 4.