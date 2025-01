L’ira dei residenti: "Degrado e programmazione turistica inesistente"

Cittadini denunciano il degrado e chiedono programmazione turistica invernale. Il comitato ’Tra la Gente’, guidato da Stefano Pucci, ha raccolto le voci di alcuni cittadini residenti, preoccupati per la situazione in cui versa la località. Due sono i temi centrali delle lamentele: la mancanza di una programmazione turistica, soprattutto nei mesi invernali, e lo stato di degrado delle aree verdi recentemente riqualificate. "Nonostante il potenziale turistico di Marina di Massa, i residenti denunciano un’assenza di iniziative e eventi che possano valorizzare la città durante la stagione invernale. Non basta puntare tutto sull’estate – spiega Pucci – serve una strategia che renda Marina di Massa viva tutto l’anno".

Il comitato ’Tra la Gente’ sottolinea l’importanza di coinvolgere tutti gli attori del territorio: amministrazione comunale, operatori turistici e associazioni, per sviluppare un piano condiviso. "L’obiettivo è offrire occasioni di intrattenimento, mercatini e manifestazioni culturali che possano attrarre visitatori anche nei mesi freddi". Altro punto dolente è il degrado urbano. "Nonostante gli interventi di riqualificazione portati a termine pochi mesi fa, i cittadini lamentano che molte aree verdi sono già in stato di abbandono. Le aiuole lungo il lungomare, per esempio, sono invase da erbacce e rifiuti, mentre alcuni marciapiedi presentano dislivelli pericolosi. La manutenzione è fondamentale – aggiunge Stefano Pucci – Non si può lasciare che i lavori pubblici diventino un ricordo, è necessario un impegno costante per mantenere in ordine gli spazi comuni".

Alla luce di queste problematiche, il comitato ha avanzato la proposta di istituire un tavolo di confronto tra amministrazione e cittadini. "Un dialogo aperto e costruttivo – conclude Pucci – è indispensabile per trovare soluzioni efficaci e restituire a Marina di Massa il suo ruolo di località turistica di eccellenza".