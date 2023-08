Liceo Rossi, si trasloca Una sede provvisoria per i 300 studenti nell’ex istituto Vallerga

di Patrik Pucciarelli

Il Liceo Classico cambia sede. Per almeno due anni scolastici il “Pellegrino Rossi” sarà traferito al numero 2 di via San Francesco, nello stabile ex ’Vallerga’. La destinazione è stata decisa dopo l’esito del bando, pubblicato dalla Provincia a inizio luglio, per la ricerca di locali idonei a ospitare gli studenti durante i lavori di ristrutturazione della storica sede. Alla scadenza solo una l’offerta, quella della Campus Leonardo Società Consortile a.r.l che, dopo trattative con l’ente di Palazzo Ducale, ha raggiunto un accordo sulla cifra di 450mila euro per due anni di affitto della sua struttura comprensivi di tutte le utenze.

La delibera con la variazione di bilancio che prevede il pagamento dell’affitto è stata approvata all’unanimità nell’ultimo consiglio provinciale. "In via San Francesco verranno trasferite 14 classi del Classico per un totale di 300 ragazzi – spiega il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti –. E’ una ex scuola della Curia che risponde ai canoni per ospitare tutti gli studenti del liceo negli anni necessari al completamento dei lavori". A breve si avvierà il cantiere nella sede storica in viale Democrazia, con un intervento strutturale per un totale di 3 milioni e 63mila euro provenienti dal finanziamento sul Pnrr da sommare a 178mila euro presi dalle casse della Provincia. "Un intervento di adeguamento sismico e manutenzione straordinaria del blocco uno – scrive la Provincia –. Poi la sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione) del blocco tre, degli spogliatoi e dei servizi palestra".

L’istituto verrà completamente svuotato, anche dalle classi del liceo psicopedagogico Pascoli che, dal 2020, erano state traferite al “Rossi” per le opere di ristrutturazione nella naturale sede di viale della Stazione, dove torneranno dall’anno scolastico che si apre a settembre. Nell’ex ’Vallerga’ ora ci sono una scuola dell’infanzia e una primaria. Lo stabile è distribuito su tre piani e sono in corso i lavori edili di adeguamento per ospitare il liceo. Dall’altra parte c’è il cantiere di viale Democrazia, atteso da tempo. "L’avvio dei lavori ci sarà nei prossimi giorni – prosegue la Provincia – e quindi l’impossibilità di far convivere l’esecuzione dei lavori con l’attività didattica ha posto la necessità di liberare completamente l’edificio per consentire di rispettare le tempistiche richieste dal Pnrr". Ma alcuni genitori manifestano già preoccupazione sulla viabilità, quando centinaia di ragazzi si recheranno a scuola. "La strada è stretta, non è presente un parcheggio e i mezzi pubblici non possono raggiungere l’edificio".