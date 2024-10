Licciana, un vigile per il Comune

Buone notizie dall’amministrazione Martelloni: finalmente il Comune di Licciana Nardi ha il suo vigile a tempo indeterminato e un ufficio tecnico occupato dal nuovo geometra, posto che era rimasto vacante da un anno poiché sempre più difficile sta diventando reperire figure tecniche nella pubblica amministrazione. "E’ iniziato bene il nuovo anno scolastico – spiega il sindaco – e con esso il trasporto scolastico, che è tornato più che funzionante grazie all’affidamento del servizio alla cooperativa Pangea di Arcola, che ha messo a disposizione del comune due scuolabus più moderni rispetto a quelli appartenenti all’ente, ormai datati e che richiedevano grossi investimenti. Tra tutte queste buone nuove, c’è una nota stonata, l’astensione da parte della minoranza per approvare la convenzione con il comune di Filattiera per un finanziamento di 750 mila euro che va a rigenerare l’area castello di Terrarossa. Sempre meglio dello scorso consiglio comunale, quando hanno votato contro al finanziamento di 450mila euro per la riqualificazione del campo sportivo di Monti". Il tutto ha destato una grande sorpresa in tutta la maggioranza, il sindaco, sul momento, si è fermato e ha chiesto se qualcuno avesse capito male o se avessero sbagliato. Invece la votazione è stata confermata senza dare ulteriori spiegazioni. "Non si capisce - dice - come si possa votare contro l’ottenimento di due finanziamenti che sono fondamentali per la valorizzazione di due aree importanti. Anche se si fa parte dell’opposizione, a volte è necessario collaborare con la maggioranza per il bene della cittadinanza, come in questo caso. Ma per fortuna il loro comportamento non inciderà sui progetti del Castello e del Campo sportivo che vanno avanti".