Libri, mercatini musica in piazza

Oggi alle 17 al Bar Da Boe, nel Comune di Tresana, si presenta il libro di Franwcesco Fedele ‘As required, secondo bisogno’ e domani dalle 10 alle 18, il Paese di Babbo Natale nel borgo di Barbarasco: mercatini, casetta di Babbo Natale a Palazzo Corsini. Alle 21 concerto di Natale, ‘Le corali nella luce del Natale’ a cura del maestro Massimiliano Vannini, in memoria di Amerigo Battaglia nella chiesa dei Santi Quirico e Giulitta. Oggi la ‘Schola cantorum beato Angelo Paoli’ di Casola in Lunigiana si esibirà in concerto alle 21 a Gragnola. Torna per la 46esima edizione l’Almanacco pontremolese, dedicato per il 2024 al tema della pietra. Sarà presentato in Sala dei sindaci del Comune di Pontremoli oggi alle 11.30. La Casa di Babbo Natale fa il boom di presenze e incanta le feste a Pontremoli, in piazza della Repubblica. Gli elfi, Babbo Natale e le fate delle neve accolgono in un mondo incantato con attività a tema. Un programma che culmina con l’arrivo della Befana il 6 gennaio. La casa di Babbo Natale è visitabile dalle 15 alle 19 il 16, 17, 23, 24, 26, 30 dicembre e 6 gennaio.