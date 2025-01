Libri ’I giochi dei grandi’ tra amore e tradimenti

E’ in uscita il nuovo romanzo della scrittrice, originaria di Montignoso, Sonia Cardini. Si intitola ’I giochi dei grandi’ (Nero Noir edizioni) e rappresenta un punto di svolta per l’autrice che, fin qui, aveva scritto romanzi con protagonista una donna libera e indipendente con al centro il sesso e il mondo dell’omosessualità, ambientati in una ’Milano da bere’ tra sentimenti, droga e soldi. Ma Sonia Cardini si è cimentata molto anche con l’horror, una sua passione, con una serie di racconti da brivido e il romanzo ’Smiley’. Stavolta, invece, si parla di una coppia etero, Emilia ed Enzo, di tradimenti e di fedeltà. Inoltre, l’altra novità riguarda l’ambientazione: sullo sfondo de ’I giochi dei grandi’, infatti, non c’è Milano, non c’è l’America, ma la Toscana ed esattamente la zona di Livorno, d’estate, tra gli ingorghi stradali dei turisti e la voglia di tuffarsi nel mare alla ricerca di un po’ di relax.

Il romanzo parla di Emilia ed Enzo, una coppia sposata da diversi anni. La donna, nonostante sia passato un anno, non è riuscita a dimenticare il tradimento del marito. Le sue giornate scorrono tra i vari impegni, tra routine, faccende domestiche e la figlia. Qualcosa torna a riemergere in lei e tra la rabbia e la delusione fa una conoscenza interessante. "L’idea mi è venuta in mente un giorno – dice Sonia – mentre ascoltavo la conversazione di due donne in spiaggia che si lamentavano dell’incapacità di comunicare coi proprio mariti. Un tasto dolente, a mio avviso, perché tocca vari scenari quotidiani e familiari. Il segreto di una donna che, in cuor suo, sa di non amare quel matrimonio realizzato più per convenzione che per amore". Ma il tradimento può essere un modo per ritrovarsi o è l’inizio della fine? Se lo chiede anche Emilia, la protagonista, tra una faccenda e l’altra, con un solo pensiero in testa: la voglia di evadere, di avere vendetta, di provare qualcosa di nuovo e sentirsi desiderata almeno una volta. E’ così difficile far funzionare un matrimonio dopo anni? Ogni lettore potrà dare la sua interpretazione.

Sonia Cardini, 40enne, ha una produzione notevole di scritti (è apparsa più volte nelle classifiche degli e-book più venduti d’Italia). Ama leggere e soprattutto scrivere. E’ autrice, come detto, di una trilogia di romanzi di successo per la Ef Edizioni, detta anche la ’trilogia di Asia’, composta da ’Io non sono qui’, ’Ossessione’ e ’Io che so perderti’. Interessante anche la sua produzione horror, con il libro di racconti ’Un salto nel buio’, anche questo della Ef Edizioni, e il romanzo ’Smiley’ autopubblicato invece con la sua associazione culturale Nero Noir.