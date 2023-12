La libreria chiude i battenti, addio al Pianeta Fantasia

Carrara, 12 dicembre 2023 – Chiude l’ennesima libreria: la grande distribuzione ha avuto la meglio. Girano l’interruttore per l’ultima volta i coniugi, Massimo Tatarelli e Laura Bottari, alla vigilia di Natale. I titolari del Pianeta Fantasia in via Rinchiosa a Marina cedono le chiavi a un grande gruppo editoriale milanese con più di 600 store sul territorio nazionale. Fra la crisi che del settore editoriale, le grandi catene e l’ ecommerce, le librerie indipendenti sono in via di estinzione. Lo stato di salute delle piccole attività si aggrava "perché non riusciamo a stare al passo con le grandi catene - raccontano i titolari -, loro possono offrire sconti che noi tra spese di spedizione e tasse non potremmo mai permetterci. Poi le persone leggono di meno la carta, la tecnologia li porta ad altri sistemi come gli ebook, una flessione dovuta al mercato che ha messo in croce le piccole realtà". Il numero dei lettori italiani e le vendite non crescono da anni e gli editori e le librerie indipendenti soffrono la rivalità di grandi rivenditori online. Tutto nasce quando "abbiamo rilevato l’attività da Fabio Tonelli nel 1989, lui l’aveva aperta in un piccolo fondo in via Felice Cavallotti poi ci siamo trasferiti qua al civico 36 dove prima c’era una lavanderia - continuano i coniugi -. Le grandi soddisfazioni ci sono state dal 1990 al 2010, sia dal punto di vista economico che da quello della socialità. D’estate mettevamo fuori tre espositori di libri e di cartoline e in una stagione ne vendevamo più di 14mila. Il turismo è cambiato, il commercio ha fatto la sua scelta, la direzione è la grande distribuzione. Abbiamo visto crescere generazioni, tra chi ci raccontava gli aneddoti della guerra a chi condividevasegreti e passioni. Il bello di una libreria è che si creano legami, rapporti che si mescolano alle righe di un testo consigliato. Poi c’erano i viaggi a Milano dove sceglievamo i libri da mettere sugli scaffali del negozio, tornavamo a casa con la macchina piena".