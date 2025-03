Lezioni su ‘Amare e amarsi’. Un progetto di informazione per i giovani sulla sessualità

Spiegare l’importanza di un adeguato stile di vita sulla funzione dell’apparato riproduttivo, far conoscere alla popolazione giovanile le malattie andrologiche (incluse quelle a trasmissione sessuale) e individuare precocemente anomalie dell’apparato genitale che sono in grado di influenzare negativamente la salute della sfera riproduttiva sessuale in età adulta. Sono questi gli obiettivi di “Amare e Amarsi: salute, sessualità e prevenzione”, il progetto d’informazione organizzato dalle sezioni di Massa Carrara di Fidapa e Lilt e rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado.

Due gli appuntamenti in calendario: il primo avrà luogo oggi dalle 9 alle 11 al Teatro Guglielmi di Massa, mentre il secondo si terrà invece martedì 15 aprile al Cinema Garibaldi di Carrara, sempre dalle 9 alle 11. Ad entrambi gli incontri parteciperanno il dottor Bianchi, presidente di Lilt, e i dottori Cesaretti, D’Alessandro, Gattini, Manfredi e Cherubini, che analizzeranno le problematiche nella loro complessità rispondendo anche ai dubbi e alle perplessità dei ragazzi. "Nel corso degli ultimi anni – spiegano le due associazioni in un comunicato – si è registrato un preoccupante aumento delle patologie organiche riproduttive e sessuali. Il suddetto incremento sarebbe correlato a comportamenti scorretti o dannosi acquisiti a nell’età giovanile e dovuti a una scarsa informazione. La mancata attenzione verso un adeguato programma di prevenzione – ammoniscono ancora Fidapa e Lilt – è responsabile del peggioramento del potenziale di fertilità delle future generazioni".

L’iniziativa gode del patrocinio dei Comuni di Massa e Carrara, della Provincia, dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Massa-Carrara, dell’Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Usl Toscana Nord Ovest.

Alessandro Salvetti