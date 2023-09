Lezioni di soccorso pediatrico

Cosa fare e come reagire quando si sente male un bambino piccolo che ha bisogno in particolare di un primo intervento di soccorso? Lo spiega la Confartigianato che nell’ambito di eventi legati alla formazione, comunica che sono aperte le iscrizioni ad un nuovo corso di Primo Soccorso Pediatrico. Il corso di formazione vuole fornire quelle nozioni per fronteggiare emergenze sanitarie per i bambini. Il corso, indirizzato a mamme e papà, nonni, baby-sitter e operatori in strutture infantili, è articolato in 8 ore di lezione teoriche e pratiche con addestramento sui manichini. La docenza è affidata a personale medico del 118. La parte teorica affronta i punti chiave: dalla rianimazione alla disostruzione fino a traumi, ferite, reazioni allergiche e annegamento. La pratica

prevede le manovre di rianimazione e disostruzione pediatriche con i manichini. Per info: 0585 980393, 0187 305653 oppure 328 7431361