L’evento Festa in piazza con le città gemellate

Per la prima volta ci sarà una grande festa, a Massa, con le città gemellate di Bad Kissingen (Germania), Vernon (Francia) e Nowy Sacz (Polonia). Si terrà il 4 e 5 ottobre prossimo per un weekend dell’amicizia. L’appuntamento, denominato appunto ’Weekend dell’amicizia con le città gemellate’, sarà in piazza Aranci. L’evento si terrà in concomitanza con la festa patronale di San Francesco (4 ottobre). In programma stand gastronomici, concerti, spettacoli, laboratori creativi per bambini, mostre d’arte e rievocazioni storiche.

"Il gemellaggio – dice il sindaco Francesco Persiani – rappresenta un’opportunità preziosa per favorire lo scambio culturale e umano tra le comunità. Con questo spirito abbiamo promosso una serie di iniziative volte a consolidare il legame e la conoscenza reciproca tra la città di Massa e le sue città gemellate: Bad Kissingen, Vernon e Nowy Sacz. In un periodo storico così complesso come quello che stiamo vivendo, valori come la pace e l’amicizia assumono un’importanza fondamentale. Per questo motivo sono particolarmente orgoglioso di intitolare la rotonda tra viale Stazione e via Carducci a ’Largo della Pace e delle Città Gemellate’, come simbolo di unità e dialogo tra le nostre comunità. L’inaugurazione si terrà sabato 5 ottobre alle ore 12 e vedrà il posizionamento della statua dell’artista Michele Monfroni dedicata alla pace. Ospiti graditi del momento saranno i rappresentanti di Bad Kissingen, Vernon e Nowy Sacz".

"La festa di San Francesco è molto sentita da tutti i nostri concittadini e registra anche presenze importanti dalle città vicine grazia alla consueta fiera che vede coinvolto tutto il centro storico di Massa – aggiunge l’assessore Monica Bertoneri – e proprio in questa contesto ho pensato di inserire un evento che coinvolga le città a noi gemellate. Durante le giornate del 4 e 5 ottobre, nella cornice di piazza Aranci, saranno presenti delle casette in legno all’interno delle quali i comitati di Bad Kissingen, Vernon e Nowy Sacz potranno presentarsi ai visitatori non solo con i loro prodotti tipici ma anche con informazioni riguardanti le loro attività culturali e turistiche. Un’opportunità importante per far conoscere e riscoprire lo spirito stesso dei gemellaggi. Ritengo che questo evento sia un passo importante per rafforzare ulteriormente i rapporti con le città gemellate e un’occasione per arricchire il percorso di amicizia e collaborazione volto allo scambio culturale e turistico tra i paesi. L’intenzione è anche quella di coinvolgere le realtà scolastiche della nostra città e riproporre il gemellaggio scolastico. Ritengo infatti che quest’ultimo sia un’importante possibilità di crescita personale e culturale per i giovani. Il weekend sarà arricchito anche con eventi collaterali destinati a coinvolgere un ampio pubblico. Saranno presenti infatti laboratori didattici per bambini, rievocazioni storiche, dimostrazioni di antichi mestieri, mostre d’arte e momenti musicali".