L’economia e le ’interdittive’ antimafia

Criminalità organizzata, sicurezza e infiltrazioni mafiose nel mondo economico: se ne parla in occasione del convegno dal titolo ’Dialoghi sulla legalità-Le interdittive antimafia’, in programma domani, alle 17, nella sala convegni dell’Autorità portuale a Marina di Carrara. Il convegno, organizzato dall’Unione nazionale insigniti ordine al merito della Repubblica di Massa Carrara, col patrocinio di Provincia, Comuni di Massa e Carrara e Cna, sarà coordinato da Gino Angelo Lattanzi. Dopo i saluti del presidente dell’Unimri, Angelo Ragnoni, e del prefetto Guido Aprea, interverranno il magistrato Federico Manotti, Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi, e Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto. Moderatore il giornalista Rai Andrea Marotta.