L’economia del riciclo in una sfida fotografica

Riciclare, riusare, ridurre, recuperare, raccogliere. Sono le cinque parole chiave di ‘R Photo Contest 2023-Dal Riciclo all’Economia CiRcolaRe’, il concorso fotografico organizzato da Slow Photo, associazione no profit che si propone di promuovere la cultura e difendere l’ambiente attraverso il linguaggio fotografico, e da Media Steel, azienda massese leader in Italia in attività di carattere ambientale volte al recupero e riciclo di materiali ferrosi. La partecipazione al concorso è gratuita e ogni concorrente nel proprio scatto dovrà illustrare, usando i metodi conosciuti, uno degli infiniti modi per promuovere e sostenere un’economia che non spreca producendo dannosi rifiuti ma passa dal recupero al riuso. La produzione di foto può raccontare storie esemplari di economia circolare ed evidenziare l’impatto che questa può produrre sulla natura. "Tutte le attività di ‘Dal Riciclo all’Economia Circolare’ – dicono gli organizzatori – hanno lo scopo di sensibilizzare i cittadini secondo le indicazioni che, nel marzo 2020, la Commissione Europea ha presentato per una nuova economia circolare. Puntano a cambiare il modo in cui produciamo e consumiamo: da prodotti più sostenibili, alla riduzione dei rifiuti al riciclo e al conferimento di più potere ai cittadini col ‘diritto alla riparazione. L’economia circolare è alla portata di tutti e apporta benessere alle comunità e ai singoli. Quando si progettino iniziative di carattere ambientale vantaggiose per il territorio, il ‘locale’ diviene un valore aggiunto al centro delle politiche di sviluppo". L’iniziativa avrà inizio ufficiale sabato 20 invVia degli Oliveti 110 a Massa, nella sede di Media Steel, con la cerimonia d’inaugurazione del concorso, mentre le opere fotografiche potranno essere inviate dal 22 maggio al 23 settembre alla mail [email protected], a cui dovrà essere allegato il modulo di partecipazione scaricabile dal sito www.mediasteel.itcontest.

Dal 24 settembre al 29 ottobre ci sarà la selezione da parte della giuria delle opere che parteciperanno alla mostra "R Photo Contest 2023 – Dal Riciclo all’Economia CiRcolaRe" e delle 12 immagini che saranno pubblicate sul calendario Media Steel 2024. Fra queste ci saranno le 3 opere vincitrici del concorso, che saranno premiate il 16 dicembre nel corso dell’inaugurazione della mostra. Il premio per il primo classificato consiste in buoni acquisto Amazon dal valore di 500 euro, al secondo e al terzo andranno rispettivamente buoni da 200 e 100 euro. 50 euro a testa, oltre all’attestato di partecipazione di merito e al catalogo, a coloro che si classificheranno fra la quarta e la 12esima posizione. Per informazioni: [email protected]