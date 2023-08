Le storie di Calamandrei e Del Giudice

Due giornate dedicate alla Memoria della Resistenza con l’Anpi di Massa e di Montignoso. Stasera e domani alle 21 a piazza Calamandrei (Ronchi) incontri per parlare di alcuni personaggi che hanno attraversato il nostro territorio a partire dagli anni della Resistenza: ’Piero Calamandrei, un antifascista in Apuania’, e ’Pietro Del Giudice (Comandante dei partigiani di Massa) dalla Resistenza alla rinascita culturale’. Le due serate, dopo il saluto delle autorità e l’introduzione dell’onorevole Elena Emma Cordoni, presidente Anpi di Massa, saranno introdotte da una proiezione video: ’Discorso sulla Costituzione di Piero Calamandrei’. Gli attori Gaetano Vacca e Alessandra Berti leggeranno due brani dagli scritti di Calamandrei e due alunne, Matilde Fioravanti e Beatrice Ciacci (dell’associazione Scholè del liceo Classico di Massa) nella serata di domani leggeranno il ’Discorso tenuto a Massa il 21 ottobre 1954 alla Stele commemorativa delle Fosse del Frigido’ da parte di Calamandrei. Stasera l’onorevole Valdo Spini assieme a Silvia Calamandrei, a Camilla Bergamaschi e a Laura Buffoni ci parleranno di ’Calamandrei: un antifascista in Apuania’. Domani Massimiliano Nocchi e Silvia Nicoli, Massimo Bertozzi e Maria Del Giudice, Luciano Celi e Cesare Del Giudice dell’Anpi Montignoso si parlerà di ’Pietro del Giudice e Piero Calamandrei: ’Dalla Resistenza alla Rinascita Culturale’.

A.M.Fru.