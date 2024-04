"Le mie parole sono state inappropriate"

Immediate, anche se ormai lo tsunami era partito, ancora prima che Rai 3 mandasse in onda l’attesissima puntata di Report. Le scuse di Alberto Franchi, amministratore delegato di Franchi Umberto Marmi, sono giunte ieri in redazione insieme a una marea di interventi indignati. Scuse che pubblichiamo in maniera integrale.

"Vi scrivo rispetto ad alcune mie dichiarazioni riportate oggi su diversi organi di stampa.

Desidero con questa mia rivolgere le mie sincere scuse ai lavoratori del marmo e alla cittadinanza rispetto alle mie parole che sono state inappropriate. La mia rabbia nel definire alcuni comportamenti che possono a volte causare incidenti anche molto gravi è proprio perché, come tutti, penso che questi incidenti vadano evitati e prevenuti. Mi duole vedere che le mie parole siano state percepite come un tentativo di scaricare la responsabilità sui dipendenti. Ritengo fermamente che ogni azienda debba fornire ai propri dipendenti tutti gli strumenti e le risorse necessarie per garantire un ambiente di lavoro sicuro, e da sempre tutto il comparto del marmo investe in formazione continua in ambito sicurezza, mettendo a disposizione dell’ambiente di lavoro tutte le attrezzature necessaria a prevenire gli infortuni.

Il nostro è un lavoro delicato e richiede responsabilità da parte di tutti gli addetti ai lavori, il rispetto dei processi perché le risorse possano operare in modo adeguato ai luoghi di lavoro, ponendo sempre la massima attenzione alla sicurezza di ciascun operatore.

È cruciale che ci assumiamo tutti la responsabilità per la nostra sicurezza sul luogo di lavoro. Dobbiamo essere consapevoli delle norme di sicurezza, rispettarle e promuoverle attivamente tra i nostri colleghi.

Vi ringrazio per la vostra comprensione e vi prego di accettare le mie sincere scuse per qualsiasi disagio o fraintendimento che le mie parole possano aver causato".