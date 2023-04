Le idee di Bennati per il rilancio "Festival della cultura per la città"

Un programma di progetti realizzabili, incentrato su ambiente, beni comuni, diritti, che ha tra le sue priorità il lavoro, il commercio e i turismi – volutamente al plurale – e che punta a dare più spazio alla cultura. Come? "Sgravi sui biglietti di cinema e teatri, le risorse ci sarebbero. E poi Massa merita un suo festival, un evento importante che possa rivitalizzare la città e richiamare visitatori". Daniela Bennati candidata del Polo progressista e di sinistra, ha colto l’occasione della presentazione della coalizione in piazza Palma, per iniziare a illustrare la sua idea di città: "Se siamo qui è perché il nostro programma è stato sognato, pensato e scritto in modo che valori e visioni potessero tradursi in progetti realizzabili e concreti: partendo da questo presupposto abbiamo subito condiviso le priorità per la nostra città. L’ambiente, i beni comuni e i diritti fondamentali: l’acqua e la sanità pubblica. I turismi possibili, il commercio, il lavoro e una cultura". Le liste. Movimento 5 stelle: lda Baldi, Elisa Giovannelli, Giampaolo Papalini, Fabrizio Bertoneri, Attilio Ferri, Lydo Flauret, Marco Matelli, Mario Celi, Nicola Ricci, Fabio Rasori, Paolo Eletto, Ines Rosanna Luccini, Vittorio Cioffi, Massimo Di Bono, Stefania Bianchini, Franco Cresci, Donatella Arezzi, Franco Giangrandi, Elisa Panariello, Luca Bianchi, Maria Rosaria Gallo, Dante Rivieri, Maria Ersilia D’Angelo, Guglielmo Ricci, Daniela Cencetti, Stefano Marchi, Giuliana Barcaroli, Salvatore Marino, Gian Pietro Rustighi. Unione popolare: Nicola Cavazzuti, Carlotta Palagi, Alfonso Baldi, Riccardo Bardoni, Renato Uliano Berti, Monica Brandi, Andrea Casprini, Ezio Cattani, Lucia Contadini, Luca Corsi, Maria Del Giudice, Monica Del Padrone, Roberto Faina, Andrea Farusi, Aldo Fialdini, Elisa Figoli, Genny Giannaccini, Francesco Giannerini, Fabio Giusti, Patrizia Giusti, Martina Madrignani, Elisa Marchi, Guido Marcuccetti, Luca Marzario, Ciro Monti, Aldo Tamagna, Marzia Torricelli, Gaetano Vacca, Lidia Vacca, Pierpaolo Marchi.