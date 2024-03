Le aziende apuane del marmo all’assalto dei mercati asiatici

E’ in corso di svolgimento la ’Stone Xiamen fair’, giunta quest’anno alla 18^ edizione e ormai riconosciuta come la più grande esposizione mondiale dedicata al settore del marmo e dei materiali lapidei e delle tecnologie per la loro estrazione, trasformazione e lavorazione. La manifestazione si tiene a Xiamen, nella regione di Fujian, che è il polo industriale del settore più importante della Cina, con oltre 12.000 aziende in attività e che rappresenta, grazie al suo grande porto commerciale, un terminal strategico per le importazioni ed esportazioni di materiali, prodotti e macchinari in tutto il sud-est della Cina. Dopo tre anni in cui la manifestazione, a causa della pandemia da Covid 19 e delle conseguenti forti restrizioni imposte alla circolazione di persone e merci, è stata praticamente dedicata al solo mercato domestico cinese, l’edizione di quest’anno di ’Stone Xiamen fair’ si ripresenta come l’appuntamento irrinunciabile a livello internazionale con la presenza non solo di buyer da tuta la Cina, ma soprattutto di operatori provenienti dall’area Asia-Pacifico, dalle Americhe e dall’intera Europa, che si incontrano per rilanciare gli scambi commerciali di materiali tradizionali ed emergenti, nonché di macchinari, attrezzature e tecnologie di ultima generazione.

I numeri della manifestazione sono particolarmente significativi: più di 2000 espositori provenienti da tutto il mondo, un’area espositiva di 190.000 metri quadrati, la partecipazione attesa di oltre 150mila visitatori qualificati da circa 150 Paesi. Venti aziende apuane.

"Anche quest’anno all’interno della rassegna la nostra società – Marco Tonelli, amministratore Unico di TC&T– ha organizzato l’area Italia – Toscana di oltre 700 metri quadrati, appositamente progettata e allestita in stand di diverse dimensioni, con la partecipazione di venti tra le più importanti aziende del distretto lapideo apuo-versiliese. Partecipazione che è una ulteriore dimostrazione della vitalità con cui le aziende locali intendono presidiare i mercati mondiali".