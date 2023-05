Le Apuane, fra imponenza e ferite insanabili nel film di Markus Otz

Spazio Alberica organizza per domani alle 21 all’Ospitale San Giacomo di Carrara, la proiezione del pluripremiato cortometraggio “L’altra faccia della montagna” girato da Markus Otz su idea di Filippo Precetti del Cai di La Spezia. L’occhio sapiente del regista e il commento narrativo di Precetti guardano e parlano in modo poetico ma non elusivo, della bellezza delle Apuane e delle ferite che la storia e le escavazioni hanno lasciato e lasciano su questo territorio fragile e complesso. Una riflessione per immagini, che segue il passo esperto dell’alpinista Filippo Precetti, lungo un percorso che parte da Vinca e a Vinca ritorna, in un circuito che dal Pizzo d’Uccello prosegue fino al Garnerone, al Grondilice e al Sagro. Camminato quasi interamente sulla cresta, segna simbolicamente il confine tra le due facce di una realtà che è incanto e inferno al tempo stesso. Nel bellissimo film di Otz, le Apuane svettano in immagini grandiose, capaci di cogliere lo scenario ampio e monumentale, quasi sacrale che le caratterizzano. Un cortometraggio girato nel 2021 in house: 12 minuti di grande intensità, che meritano di essere visti e rivisti. Nato dall’idea di un gruppo di amici (oltre al regista Markus Otz e alla guida alpina Filippo Precetti, hanno contribuito all’ideazione Luisa Neri e Sonia Baudacci che sono anche le co-produttrici del docufilm), in amicizia sono poi state attraversate le varie fasi della realizzazione, in una creazione che ricorda, per metodo, quello delle botteghe artigiane, dove creatività e professionalità si incontrano e si alimentano. Girato nel 2021, “L’altra faccia della montagna” ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti internazionali, tra cui: L’Award of Merit di la Jolla (San Diego, California); il Best Documentary Short all’Hollywood Golden Age Film Festival di New York-; il Best Director Documentary Feauturette or Short all’Idyllwild Internation al Festival of Cinema e il primo premio al Cinematography Festival del cinema indipendente di Vienna.