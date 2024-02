Lavori alla rete idrica. Pulizia e manutenzioni

Lavori in corso nel Comune di Podenzana. Manutenzione, pulizia, ma anche interventi legati alla distribuzione idrica e alla riqualificazione delle scuole. L’amministrazione sta portando avanti interventi di vario genere, grazie a contributi e non solo. Prosegue in questi giorni il lungo e costante impegno degli operai presenti sul territorio, che da tempo si dedicano alla pulizia e manutenzione di cunette laterali, caditoie e pozzetti, per garantire il normale deflusso delle acque piovane, portati avanti sulla strada comunale Novegino. Per quello che riguarda le infrastrutture di distribuzione idrica, è giunto alla fase conclusiva il progetto esecutivo che consentirà un importante ammodernamento del sistema.

Nell’attesa, continuano i piccoli ma altrettanto importanti interventi di riqualificazione dei sottoservizi nei borghi, in particolare a Cerghiraro, con la sostituzione delle condutture e la riqualificazione superficiale del tratto di accesso al paese. Buone notizie anche per l’isola amministrativa di Montedivalli dove gli interventi si sono concentrati sul plesso scolastico. Concluse le lavorazioni per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e di sostituzione di tutti i corpi illuminati con tecnologia led ad alta efficienza. L’impianto installato si aggiunge agli altri due impianti installati sul Palazzo Comunale e sulle scuole di Podenzana Capoluogo, garantendo una potenza complessiva di 33 Kw. "E’ una importante opera di riqualificazione complessiva - commenta il sindaco Marco Pinelli - che garantirà economie sulla spesa energetica dell’ente, ambienti più confortevoli e una riduzione significativa di emissione di CO2. L’intervento è stato realizzato con un contributo del Ministero per un valore complessivo dell’opera di 50mila euro. A questo intervento si sommano la manutenzione ordinaria con regimazione idraulica a Casa Manò e i cantieri di consolidamento del versante, a valle del Villaggio Sant’Andrea e del ponte di attraversamento del canale Sant’Andrea, lungo il tratto della strada provinciale 13".

Monica Leoncini