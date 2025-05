Lavori a Canal del Rio. Arrivano sconti su Tari e suolo pubblico

Agevolazioni sulla Tari e sconti per l’occupazione del suolo pubblico. Queste le misure con cui l’amministrazione comunale, in previsione dei disagi, va incontro a commercianti e artigiani durante i lavori di adeguamento del Canal del Rio. Per questo sono stati stanziati 110mila euro per coprire agevolazioni sulla Tari di tutte le utenze non domestiche, artigianali e commerciali che si trovano nel centro cittadino. Un aiuto concreto che si va ad aggiungere a quanto già deliberato nei mesi scorsi dalla giunta comunale che ha previsto una riduzione del 30 per cento sulla tariffa per le occupazioni di aree esterne e spazi pubblici di attività commerciali ed artigianali del centro città.

Lo sconto alla tariffa interesserà quindi tavoli, sedie e dehors. I lavori per il primo step di interventi sono appena stati assegnati e interesseranno corso Rosselli con l’allargamento dell’alveo e la ricostruzione del ponte carrabile. Una volta conclusa questa tranche i cantieri proseguiranno verso monte interessando due delle principali arterie stradali cittadine: via don Minzoni e via del Cavatore.

"I lavori per l’adeguamento di Canal del Rio porteranno con sé necessariamente dei disagi –spiega l’assessore ai Tributi Mario Lattanzi –. Come amministrazione siamo impegnati per ridurre i disagi per residenti, commercianti e visitatori. Con queste agevolazioni vogliamo dare un primo riscontro concreto a chi lavora quotidianamente nel centro storico e potrebbe avere delle ricadute negative date dai lavori".

Le agevolazioni sulla Tari saranno inserite direttamente in bolletta, per quanto riguarda invece lo sconto sul suolo pubblico tutti i concessionari che ne vorranno usufruire dovranno presentare domanda nel periodo compreso tra il giorno di inizio dei lavori e il trentesimo giorno successivo alla data di fine".

"I lavori partiranno lunedì e riguarderanno l’adeguamento idraulico del Canal del Rio dal Boccalone alla Foce, in prossimità dei palazzi degli uffici Inail e Inps. Un maxi-cantiere che per andare avanti necessiterà di una rivoluzione della circolazione. La durata massima prevista per i lavori del primo lotto sarà al massimo di 90 giorni, durante i quali saranno chiusi al traffico la salita del Boccalone e il tratto di corso Rosselli. Un investimento da circa 4 milioni di euro finanziati con fondi Pnrr, che serviranno per la messa in sicurezza della sezione idraulica del canale e adeguarla alle previsioni di una portata duecentennale".

Un importante aiuto per chi risiede vicino a Canal del Rio grazie a queste esenzioni che sono venute fuori grazie all’amministrazione comunale e la scelta di palazzo civico di venire incontro ai commercianti della zona viste le limitazioni derivanti da questi lavori che andranno ad impattare sulla quotidianità delle attività commerciali.