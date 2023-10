L’arte del gioco dagli anni ’50 a oggi

Come si giocava un tempo? Per saperlo e per conoscere alcune curiosità del passato, l’associazione Manfredo Giuliani ha organizzato un convegno, in calendario per sabato alle 15,30, al Salone voltato del Museo Etnografico Cavalli a Villafranca. Titolo dell’incontro ‘Giochi tradizionali e giochi di strada in Lunigiana’. Interverranno: Giuseppe Benelli, presidente dell’associazione per l’introduzione e saluti, Pierangelo Coltelli con la relazione ‘Come i giovani giocavano a Pontremoli negli anni Cinquanta’; Rossana Piccioli con ‘Biglie di vetro e scubidù, giochi di strada e passatempi infantili’; Sergio Marchi con ‘Non solo dama e scacchi. Giochi da tavola pontremolesi negli anni Cinquanta’ e per finire Andrea Baldini con ‘Le filastrocche nei giochi dell’infanzia del dopoguerra’. In occasione del convegno, per chi non l’avesse ancora fatto, si potrà rinnovare la tessera dell’associazione per l’anno 2023.