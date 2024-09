L’approccio al futuro. Da Boella a Bruni. Incontri, conferenze e visite guidate in città

Tutto è in movimento, cambia e si trasforma. Dalla connessione coi nostri antenati allo sguardo verso il futuro: di questo si parla oggi a Con–Vivere. Si partirà alla chiesa del Suffragio alle 17 con l’economista Luigino Bruni e la sua ’Economia vegetale’, conferenza presentata da Gianmarco Palumbo sull’intelligenza vegetale come modello per l’economia. Sempre alle 17 al Regina Elena l’incontro ’Nel labirinto colorato della mente. L’arteterapia e l’Alzheimer’ con la presidente dell’Associazione Ricerca Alzheimer Alessandra Mocali, lo storico dell’arte Davide Pugnana e le educatrici Maddalena Chelini e Cecilia Grappone del Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria. "L’emigrazione. L’altra faccia della Belle Époque" con Federico Giannini andrà in scena alle 17.30 a Palazzo Cucchiari. Alle 18 a Palazzo Binelli invece la professoressa Laura Boella, presentata da Nicolas Chiappucci, promuoverà ’Il mandorlo e il melo. I tempi del cambiamento’, metafora ecologica che allude ai diversi ritmi del mutamento. Sempre alle 18, al liceo artistico l’inaugurazione di ’Carrara Comunità Artistica’, installazione audiovisiva e fotografica. Alle 18 e alle 19 sono fissate invece le visite guidate al Duomo a cura di don Piero Albanesi. Alle 18.30 da piazza Alberica partirà la conferenza itinerante di Marzia Dati, presidente della Dickens Fellowship, su ’William Walton. La storia di un inglese che ha cambiato Carrara’. Il professore Ivo Lizzola e la psicologa Bruna Dighera presenteranno alle 18.30 nel cortile delle Figlie di Gesù ’Il carcere e la pena. L’incontro e il dialogo’, modera la giornalista Monica Leoncini, un incontro sulla redenzione e la possibilità di rigenerazione personale. A seguire il filosofo Maurizio Ferraris dialogherà dalle 19 al Suffragio con Marta Matteini in ’Imparare a vivere’, indagando le varie sfaccettature dell’esistenza. Alle 19.30, nel cortile delle Figlie di Gesù, la presentazione del libro della giornalista e scrittrice Cristina Lorenzi ’Il porto di Marina di Carrara. Una finestra sul mare’: introdurrà il presidente dell’Autorità portuale Mario Sommariva e modererà Monica Fiorini, responsabile comunicazione Autorità Portuale, l’evento indagherà la storia della comunità dei marinelli, dagli Estensi al pontile di William Walton fino ai giorni nostri. In Accademia alle 19.30 Roberto Balzani con ’Memoria e cambiamento. Una questione di responsabilità’, presenta Vinicia Tesconi. Spazio anche all’arte culinaria a Palazzo Binelli alle 20 con ’Il pane di poveri. La rivoluzione della castagna’ a cura dell’istituto Alberghiero Pacinotti-Belmesseri Bagnone e Associazione Comunità del cibo di crinale con degustazione gratuita. Doppio appuntamento alle 20.30 in Accademia e al Mudac con ’Design. Progettare il cambiamento, quale?’ con Laura Fiaschi, Marta Sansoni e Domenico Raimondi, art director White Carrara, nel secondo visita guidata. Alle 21 da piazza Accademia la conferenza itinerante ’Carrara ribelle. Moti e rivoluzioni fra Ottocento e Novecento’ a cura di Daniele Canali e alle 21,30 Drusilla Foer indagherà, tra parole e musica in piazza XXVII Aprile, la libertà di essere ciò che siamo e la possibilità di cambiamento successivo. A chiudere una giornata ricca di eventi il duo Ebbanesis tra traduzioni, inediti e canzoni della tradizione napoletana.