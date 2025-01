L’"Amleto 2" di Filippo Timi in replica al Guglielmi

Va in replica, stasera, alle 21, al Teatro Guglielmi, ’Amleto 2’, lo spettacolo di e con Filippo Timi prodotto da Teatro Franco Parenti-Fondazione Teatro della Toscana. Sul palco con Timi anche Elena Lietti, Lucia Mascino, Marina Rocco e Gabriele Brunelli. Di fronte alla tragedia esistono due possibilità: soccombere o esplodere nel massimo della vitalità. Timi ha scelto la seconda, trasformando la tragedia in commedia, tra potere e oblio, tra frivolezza e pazzia; esasperando così la radice comica di Shakespeare che faceva dire a Nietzsche "non conosco lettura più straziante di Shakespeare: cosa deve aver sofferto un uomo per avere a tal punto bisogno di fare il pagliaccio".

L’Amleto di Timi è annoiato, non ha più voglia di interpretare la solita solfa familiare, non ha più voglia di amare Ofelia, non ha più voglia di niente. Invano voci fuori campo lo richiamano al suo destino. Uno spettacolo irriverente, pop, che coinvolge il pubblico grazie anche a un cast affiatato di ottimi attori.

E prima della replica, alle 17.30, Filippo Timi e la compagnia di ’Amleto 2’ incontrano il pubblico alle Stanze del Guglielmi. In questo caso l’ingresso è libero fino all’esaurimento dei posti disponibili.