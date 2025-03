Ladri fanno razzia di... aspirapolveri. Insoliti furti a Villafranca e Podenzana

Insoliti quanto singolari furti quelli messi a segno nei giorni scorsi dai ladri in alcune abitazioni del nostro territorio. Probabilmente,

si trattava di ladri – per così dire – specializzati nel rubare attrezzature per le pulizie di casa, quelli che la scorsa settimana hanno visitato due case: una a Podenzana e l’altra ubicata in quel di Villafranca Lunigiana. In entrambi i casi, infatti, i malviventi sono penetrati forzando qualche infisso e approfittando dell’assenza

dei proprietari, hanno prelevato apparecchiature elettriche

di marca ’Folletto’, con tutte le varie attrezzature multiuso

per la pulizia domestica. Nel colpo fatto a Podenzana, nella casa

di una signora ubicata nei pressi di un noto ristorante della zona,

i ladri, hanno avuto maggiore fortuna: si sono infatti impossessati di due distinte attrezzature, sempre però della ’Folletto’, corredate

di numerosi accessori.

