Laboratorio di acchiappasogni gialli per la luminaria di giugno

E’ partito a Borgo del Ponte il laboratorio per realizzare acchiappasogni gialli che saranno utilizzati per addobbare il borgo in occasione della tradizionale luminaria in programma il 22 giugno.

L’idea è partita da Paola Dolfi dell’associazione Mafalda in collaborazione con il Circolo culturale Leonardo, l’associazione Borgo del Ponte Santa Lucia, coinvolgendo l’insegnante Sara Chiara Strenta. "L’idea è nata incontrando Sara e parlando degli addobbi che vorremmo fare a Borgo del Ponte, come ogni anno in occasione della luminaria. Sara ha mostrato interesse nella preparazione di questi mandala per cui abbiamo pensato di realizzare un laboratorio aperto a tutte quelle persone che vorranno imparare a creare l’acchiappasogni. L’obiettivo è quello di arricchire il borgo con questa interessante novità, con creazioni frutto della fantasia della gente". Il mandala, l’acchiappasogni, ha un grande significato e rappresenta una potente risorsa di rilassamento, infondendo una sensazione di pace e serenità. E c’è chi vuole imparare per un utilizzo i personale, per esporlo nelle proprie abitazioni, per fare un regalo o per altri nobili scopi.

"Si tratta di una cerchio intrecciato e decorato con fili, piume e perline – spiega Sara Chiara Strenta – che evoca un mondo magico collegato agli scenari delle tribù dei nativi americani. Ho appreso direttamente questa tecnica da Cecilia, una ragazza indiana per cui, ascoltando Paola, ho dato la mia disponibilità per insegnare a realizzare questi mandala secondo le antiche pratiche, per passare poi a quelle più moderne". Gli acchiappasogni che orneranno Borgo del Ponte saranno rigorosamente di color giallo, il colore della luce che accompagna da sempre l’iniziativa della famosa luminaria. Il Circolo culturale Leonardo mette a disposizione gratuitamente lo spazio per accogliere il laboratorio. Per info 327 0509533.