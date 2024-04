Laboratorio con gli esperti sulle proposte dei residenti per il nuovo Piano operativo

Secondo incontro oggi alle 11 nel municipio di Mulazzo, sul Piano operativo intercomunale. I partecipanti lavoreranno in gruppo, guidati da facilitatrici esperte, e si confronteranno per circa un’ora, con il supporto di materiale grafico. Il Piano Operativo Intercomunale è lo strumento urbanistico che, partendo dalle “linee guida” formulate dall’Amministrazione, trasforma in “progetto” le scelte già disegnate dal Piano Strutturale, definendo nel dettaglio come e quanto si può intervenire nella trasformazione, valorizzazione e tutela del territorio. Tre gli incontri laboratoriali previsti per avviare una riflessione collettiva tra abitanti dell’Unione in modo da consolidare il quadro dei bisogni finora raccolti e avanzare insieme proposte, valorizzando potenzialità emerse e criticità segnalate.