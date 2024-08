La voce di Giorgia Fumanti. Un concerto per Moncigoli

Un concerto di beneficienza in favore del centro di socializzazione di Moncigoli: è il regalo di Giorgia Fumanti alla sua comunità. Soprano di musica pop e crossover che ha calcato i più prestigiosi palcoscenici del mondo, l’artista è nata a Fivizzano ed è figlia del compianto Alberto, pioniere del commercio nella città di Aulla dove è cresciuta. In questi giorni in vacanza in Italia, la Fumanti ha organizzato l’evento con il patrocinio del Comune di Fivizzano ed il particolare supporto dell’assessorato alla cultura. L’appuntamento è oggi alle 21 in piazza Garibaldi (Porta di Sotto) nel capoluogo.

L’artista vive a Montreal, in Canada, dove si è trasferita nel 2002 ed ha proseguito la sua formazione vocale dopo gli studi di canto al Conservatorio di Musica di Parma. Nel 2004 il suo primo album, intitolato Like a Dream; ha poi firmato il suo primo contratto discografico internazionale con la Emi con la quale ha pubblicato l’album From My Heart nel 2007 che ha raggiunto la Top 20 Crossover di Billboard e ha raggiunto il numero 1 in Giappone e Sud Africa. Poi il suo debutto televisivo negli Stati Uniti, cantando l’inno nazionale canadese in Texas. Nel marzo dello stesso anno, si è esibita nel concerto Special Heavenly Voices della PBS insieme a Sasha & Shawna, al Tim Janis Ensemble e al controtenore inglese Ryland Angel. Ha poi girato gli Stati Uniti con gli artisti di Heavenly Voices. Ha girato il sud-est asiatico con José Carreras e con lui si è esibita di nuovo all’Hampton Court Palace Festival, insieme alla Royal Philharmonic Orchestra. E’ stato poi un susseguirsi di successi che l’ha portata ad avere ben 13 album all’attivo e uno in lavorazione. Tra i prossimi impegni, il 21 settembre sarà al Time Square di New York.

Intanto, a Fivizzano saliranno sul palco con lei le danzatrici della scuola Evolution Dance Studio di La Spezia, diretta da Chiara Fumanti. La serata sarà presentata da Paola Ascani di Radio A, con tecnico del suono Francesco Tempesti. L’ingresso è libero ad offerta e il ricavato sarà devoluto al Centro di Moncigoli, struttura ultratrentennale gestita dalla Società della Salute della Lunigiana che ospita quotidianamente persone con disabilità, contribuendo a favorire lo sviluppo dell’autonomia individuale e a dare supporto alle famiglie.

Michela Carlotti