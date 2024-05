La ’Tisg’ in costante crescita. Ricavi alle stelle nei primi tre mesi

Il gruppo Tisg di Giovanni Costantino nel primo trimestre del 2024 ha già registrato ricavi in crescita dal 12,2%. Di ieri la notizia che il consiglio di amministrazione di The italian sea group, operatore globale della nautica di lusso, ha approvato l’andamento del primo trimestre con ricavi per 95,6 milioni di euro con un più 12,2% rispetto agli 85,2 milioni di euro registrati lo scorso anno nello stesso periodo. Nel corso dei primi tre mesi del 2024 TISG ha fatto investimenti per 2 milioni di euro, relativi principalmente al completamento degli interventi per il potenziamento della capacità produttiva di Celi 1920, al progetto ‘Tisg new era’ per l’ampliamento degli uffici commerciali e all’espansione delle business unit tappezzeria e acciaieria del quartier generale di Marina di Carrara. Al 31 marzo 2024 sono in produzione 35 commesse: 25 yacht e mega yacht e 10 Tecnomar for Lamborghini 63, con consegne sino al 2027.

"Sono molto orgoglioso dei risultati che approviamo quest’oggi e che confermano la fase di sviluppo e di consolidamento che il nostro Gruppo sta vivendo – ha detto il fondatore e amministratore delegato di Tisg –. Il crescente apprezzamento dei nostri super yacht da parte degli armatori di tutto il mondo e il successo delle linee semi-custom, che consentono di ottimizzare la capacità produttiva, ci permettono di rafforzare la qualità e la visibilità del nostro portafoglio ordini. Proseguiamo l’espansione nelle aree geografiche più dinamiche del mondo per la nautica di lusso – conclude Costantino – attraendo una clientela sempre più ampia e resiliente, anche grazie alle importanti partnership con i broker di riferimento del settore".

I ricavi operativi al lordo delle voci ‘altri ricavi e provvigioni’ ammontano a 95,8milioni di euro, in crescita del 18,6% rispetto allo scorso anno. I ricavi della divisione shipbuilding ammontano a invece a 86,7 milioni di euro (+26,2% rispetto al primo trimestre 2023). Un risultato ottenuto grazie al regolare progress delle commesse in corso e alla sottoscrizione di nuovi contratti di vendita. Subiscono invece una leggera flessione i ricavi prodotti dalla divisione del refit, che con 9,1 milioni di euro testimoniano un maggior utilizzo della capacità produttiva da parte delle attività di shipbuilding che hanno riscontrato una forte accelerazione nella prima parte dell’anno.

Inoltre lo scorso aprile Tisg ha siglato un accordo con il prestigioso ‘Yachting family office kitson yachts’ come ‘authorised sales agency’ in America, area geografica di particolare interesse e con grande potenziale di sviluppo della domanda.