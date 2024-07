La svolta passa dalla Pop Art. Mercury e Bowie al pontile con le luci magiche di Lodola: "Il brand per la città del futuro"

Due giganti luminosi alti tre metri dai corpi stilizzati, icone dalle sembianze familiari – David Bowie e Freeddie Mercury nella ’posa’ del monumento a Montreal – si accenderanno sabato alle 21.30 davanti al pontile, vicino alla fontana della discordia il cui restyling è alle battute finali in attesa del taglio del nastro. Le statue sono opere del maestro delle luci Marco Lodola, ieri il particolare momento in cui sono state posizionate ha stuzzicato la curiosità di turisti e passanti. L’effetto promette di essere scenografico con l’accensione che avverrà in concomitanza col primo di 4 talk show dell’evento “Luci e colori pop - Il festival d’arte di Massa“.

"Lo scopo di queste opere, essendo icone luminose del mondo pop, è diventare virali sui social, anzi confidiamo che le persone si facciano foto e le postino in ottica di marketing 4.0. Quanto alla scelta dei soggetti – spiega Thomas Santi Cassani, delegato comunale ai rapporti con gli Uffizi – non è affatto casuale ma rientra in un progetto di ampio respiro. Massa quest’anno ha puntato tantissimo sulla musica, vedasi il concertone di 105 o gli eventi dei Palcoscenici stellati ma non solo. Il filo conduttore della valorizzazione della città continua a essere la musica. La musica, come l’arte, scuote le coscienze e soprattutto è la chiave per l’ispirazione dei giovani talenti. Come amministrazione, c’è la volontà di provare a dare un’opportunità ai ragazzi: offrendo loro spazi e stimoli giusti possono sbocciare. E ampliando lo sguardo, riuscire a portare artisti di livello in zona (avremo presto Bansky), consente di entrare in un circuito virtuoso dove la città diventa un riferimento per il contemporaneo. Siamo tra Carrara con la sua identità del marmo e la Versilia con la sua vocazione al turismo e la piccola Atene: abbiamo le caratteristiche per offrirci attraverso qualcosa di nuovo, che non c’è altrove, sfruttando spazi magnifici come il Malaspina". Il festival “Luci e colori pop“ prenderà il via sabato alle 21.30 a Villa Cuturi, si inizia con un incontro con Giuseppe Pizzuto dedicato alla street art, poi il 27 alle 21 un live show di un altro mostro sacro del contemporaneo come Mr SaveTheWall che realizzerà un’opera in diretta partendo da una tela bianca (evento già sold out, visto il grande richiamo), il 3 agosto sarà la volta di Carlo Santagostino per un excursus su Andy Warhol, primo artista digitale (con l’ausilio di un Commodore 64, strumento che l’artista utilizzò per creare le sue prime iconiche opere) e infine il 10 agosto l’evento “Il collezionismo d’arte“ in cui Deodato Salafia parlerà degli investimenti sull’arte, bene rifugio.

Insomma, l’area davanti al pontile, che tanto ha fatto discutere in questi ultimi 12 mesi, fin dai primi sfottò social (non ancora sopiti) sulla forma e il colore della fontana, passando per l’intervento migliorativo attuato dall’archistar Tiziano Lera in primavera, è in dirittura d’arrivo. "L’area di fronte al pontile non è ancora stata completata ma come vedete siamo a buon punto – ha detto il sindaco Francesco Persiani – I lavori di completamento che ora interrompiamo per creare meno disagi, riprenderanno a settembre, con la realizzazione della rosa dei venti e la rifinitura delle panchine già installate, oltre all’installazione delle nuove “panchine poetiche”. Questo progetto fa parte di un più ampio percorso di riqualificazione del litorale che la nostra amministrazione ha intenzione di realizzare prossimamente. Il nostro obiettivo è creare una vera e propria passeggiata a mare, con spazi dedicati ai locali e aree per il relax e la socializzazione. Tuttavia, dobbiamo affrontare la sfida di reperire le risorse necessarie per portare a termine questi lavori. Stiamo lavorando con impegno per trovare soluzioni e finanziamenti che ci permettano di realizzare questo progetto, fondamentale per migliorare la qualità della vita nel nostro Comune. Le installazioni di Lodola sono una testimonianza della nostra Pop Art e non sono direttamente collegate ai lavori al pontile. Tuttavia, abbiamo ritenuto che questa fosse un’opportunità ideale per valorizzare ciò che è stato realizzato fino a questo momento, esaltando il contesto in cui si inseriscono. Serve avere ancora un po’ di pazienza però per il termine dei lavori: avremo dei risultati soddisfacenti".