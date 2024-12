La svolta ’green’ di Pontremoli. Oltre 1600 punti luce a led : "Risparmio? Almeno del 60%"

Oltre 1.630 punti luce obsoleti sostituiti. Un risparmio energetico del 60% corrispondente a 227 tonnellate di CO2 non emesse nell’atmosfera in un anno. Sono questi i numeri, più che significativi, che rappresentano i segni della svolta energetica decisa dal Comune di Pontremoli, grazie alla sigla del contratto con la società di illuminazione pubblica Hera Luce. La collaborazione è stata attivata tramite convenzione Consip Servizio Luce 4, che si riferisce alla fornitura del servizio luce e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni.

Pontremoli implementa cosi un modello innovativo, in cui la gestione dell’illuminazione pubblica è proiettata alla costruzione di comunità più sostenibili e aperte alle nuove tecnologie.

Oltre alla sostituzione dei punti luce si procederà con la riqualificazione e sostituzione di 187 sostegni, con l’adeguamento di 20 quadri elettrici e con l’installazione di 32 sistemi di telecontrollo e monitoraggio dell’illuminazione, che permetteranno di gestire gli impianti da remoto dando il via ad un uso più efficace ed efficiente dell’energia, tarata sulle reali necessità del territorio e sulle fasce orarie. "La nuova illuminazione pubblica non solo renderà ancor più bella e vivibile Pontremoli – commenta il sindaco Jacopo Ferri –, ma anche a dare una grossa mano all’ambiente. Il progetto prevede, inoltre, l’installazione di nuovi pali della luce e la riqualificazione delle infrastrutture, delle linee e dei quadri elettrici, intervenendo cosi in modo decisivo sull’intero sistema di illuminazione per garantire sicurezza nella viabilità e continuità del servizio".

Gli interventi di riqualificazione degli impianti consentiranno un risparmio energetico notevole, ovvero di 564mila kWh/anno e un abbattimento delle emissioni di dannose per l’ambiente. Un risultato decisamente importante, paragonabile al consumo annuo di circa 208 appartamenti. L’energia elettrica fornita, inoltre, sarà certificata verde al 100%. Le nuove installazioni saranno del tipo cut-off, cioè progettate per orientare tutta la luce emessa verso la strada e saranno dotate di una tecnologia che consente la diminuzione del flusso luminoso nelle ore più centrali della notte per limitare lo spreco energetico e il disagio verso le abitazioni.

Natalino Benacci