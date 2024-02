La storia di Nina per aiutare a capire che “L’amore non fa così”

Non fermarsi all’evento specifico, all’unico giorno dell’anno dedicato all’argomento, a compiangere le famiglie distrutte da quelle che spesso viene descritta come un improvviso e inaspettato comportamento di un compagno o marito generalmente modello. E’ l’obiettivo dell’incontro organizzato per oggi, alle 17 nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale a Massa, dall’associazione culturale “La Rivincità”, per la presentazione del libro della scrittrice e cantautrice romana Valentina D’Ambrosio “L’amore non fa così”. Un incontro che si aprirà con la musica perché, spiega la presidente Carmen Federico, "ha un potere comunicativo eccezionale, a volte, senza neanche rendersene conto, un messaggio resta nella nostra mente solo perchè legato a una melodia che ha stimolato nel profondo le nostre emozioni".

"Ho voluto dare voce – spiega Valentina D’Ambrosio – ad una donna, Nina, una donna come tante altre, la nostra vicina di casa, una stimata professionista, la nostra migliore amica, che però questa volta finalmente prende consapevolezza del suo valore, di quanto sia necessario volersi bene per poter veramente essere felici ma soprattutto di quanto nessuno possa permettersi di limitare la sua felicità e la sua libertà di essere sè stessa. E così Nina, capisce che colui che ha accanto, non è Amore... perchè l’Amore Non Fa Così. E con una “semplice canzone”, ascoltando la storia di Nina, tante donne hanno preso il coraggio di cambiare davvero la loro vita". L’associazione ringrazia la Provincia per il patrocinio e l’ospitalità, l’ufficio scolastico territoriale di Massa Carrara rappresentato dalla dirigente Ilaria Baroni e dal referente Vincenzo Genovese, l’artista Manola Caribotti, direttore artistico del “Ventaglio dell’imperfezione” e tutti gli artisti partecipanti, Arts & Musical e School di Lara e Morena Maggiani, Marco Mariani e Chiara Radicchi di Zucchero a Velo Massa e del ristorante Marco Forte di Forte dei Marmi, Hair color di Carlotta Pasqualini di Marina di Massa.