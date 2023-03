La storia delle immagini con il fotografo Claudio Marra

Domani il fotografo Claudio Marra sarà protagonista dell’incontro ‘Fotografia e pittura nel Novecento (e oltre)’, in programma per le 15 in Accademia. L’incontro rientra nel ciclo ‘I racconti dell’arte’. L’appuntamento con Marra è dedicato all’approfondimento del rapporto tra arte e fotografia dal Novecento a oggi. Attraverso un impianto metodologico che sa essere insolito rispetto alle analisi e ai confronti tradizionali, emerge una condizione originale e coinvolgente del mezzo fotografico, dalle avanguardie storiche all’attuale realtà digitale. Claudio Marra ha insegnato fotografia nelle Accademie di belle arti di Ravenna, Firenze e Bologna, ed è stato professore ordinario di storia della fotografia all’università di Bologna. È autore di vari testi che costituiscono un punto di riferimento perché analizzano i rapporti generali tra fotografia e arti visive, anche in riferimento al settore specifico della moda, passando per gli aspetti teorici legati alle problematiche aperte dal passaggio dal sistema analogico a quello digitale.