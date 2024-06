La solidarietà raccontata dai disegni. Borsa di studio per il manifesto Avis

I ragazzi disegnano..la solidarietà. Lunedì mattina c’è stata la tradizionale premiazione della borsa di studio promossa dalla sezione Avis di Aulla, chiamata ‘Il sangue e la vita’, che vede ogni anno impegnati gli studenti delle seconde medie dell’istituto Dante Alighieri, che hanno realizzato dei disegni con slogan a tema donazione. Come avviene da più di 10 anni ormai, l’elaborato ritenuto il più idoneo a rappresentare la donazione, sia come immagine sia come messaggio, diventerà il manifesto della sezione di Aulla e verrà affisso il prossimo anno nelle varie frazioni del comune aullese. I ragazzi ci tengono particolarmente e ogni anno realizzano disegni originali, colorati e suggestivi, ma soprattutto ricchi di significato. Quest’anno le vincitrici sono ragazze: al primo posto Iris Carlini di 2 C, il suo disegno è semplice ma significativo: da una pentola nasce un arcobaleno colorato, con le parole vita, donazione, speranza, amore e poi lo slogan: fai il gesto più prezioso, dona. Al secondo posto Ludovica Spediacci di 2B, al terzo Melissa Baldassini di 2A, per finire un premio speciale a Emiliy Ferrari di 2D. La sala consiliare del comune di Aulla era piena di ragazzi, per l’amministrazione comunale c’era il sindaco Roberto Valettini, con lui l’assessore Katia Tomè, il vicesindaco Roberto Cipriani, i consiglieri Silvia Amorfini e Alessandro Andellini. Come ogni anno ha partecipato la pediatra Maruska Bonini, da sempre vicina al gruppo e poi la presidentessa dell’associazione ‘A piccoli passi’ Sabina Pietrini, e ancora Enzo Spinatelli presidente Avis Podenzana e i volontari Franca Carli e Mauro Bondi. Importante la testimonianza di Gianmattia Tasso, arbitro, testimonial del tema sport, salute e donazione, che ha raccontato l’importanza di uno stile di vita sano, ma anche di essere donatore e aiutare gli altri.

"La donazione - ha evidenziato la presidentessa del gruppo Avis Dorina Pietrini - è un gesto di solidarietà molto importante, un piccolo gesto che può salvare una vita. La nostra sezione si impegna costantemente nel sociale, nelle manifestazioni che si svolgono sul territorio per promuovere la donazione e coinvolgere la popolazione, specialmente i giovani. Ricordiamo che chi è in salute, ha almeno 18 anni e un peso superiore ai 50 chili può rivolgersi direttamente alla sezione attraverso i suoi contatti o rivolgersi al centro trasfusionale di Fivizzano per prenotare una visita, primo step che lo porterà nella grande famiglia Avis. Ringraziamo la dirigente Silvia Bennati, gli insegnanti Silvia De Benedittis, referente del progetto, Giulia D’Errico, Francesca Ferdani, Andrea Meucci, Francesca Zavattaro, Camilla Borgato e il vicepreside Drovandi. Ricordiamo due appuntamenti importanti: il torneo dedicato a Pablo Giuliotti, appena iniziato, a cui saremo presenti e il 22 giugno il Corri per Aulla, trofeo del Corrilunigiana".