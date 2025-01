La soddisfazione dei comunisti: "Carrara ama Ernesto"

Raccoglie consensi il primo monumento in Italia dedicato a Che Guevara. L’opera dello scultore argentino Jorge Romeo, che sarà svelata il 31 gennaio al Baluardo, ha creato un dibattito con pareri di vario genere. Tra chi saluta con soddisfazione l’opera Paolo Vannucci. "La statua dedicata a Che Guevara mi fa molto piacere – commenta –. Sono stato il fondatore del gruppo comunista ‘Che Guevara’ formato pochi giorni dopo la sua uccisione. Con un gruppo di amici, tutti fuoriusciti dalla Federazione giovanile del Pci, abbiamo aderito a quel gruppo di cui avevo scritto il manifesto programmatico. Ciascuno di noi promise che avrebbe chiamato Ernesto il proprio figlio, in omaggio a Che Guevara".

Sfogliando il libro dei ricordi, Vannucci rammenta anche un dettaglio che, stando a una sua riflessione personale, rappresenta ulteriormente l’amore della città per la figura di Che Guevara. "Mi ha colto di sorpresa la notizia che a Carrara sarebbe stata esposta la prima statua a Ernesto – prosegue Vannucci – ma poi quando mi hanno confermato che il progetto era reale, non ho potuto che esserne felice. Diverso tempo fa ci fu anche la proposta di Daniele Canali per omaggiare Che Guevara con un’opera sulle Apuane. A distanza di tempo è bello pensare che qualcosa sia stato fatto".

D.R.