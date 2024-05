La sfida a Comano. Mappa di idee e progetti. Riflettori sulla montagna

Una competizione elettorale, quella di Comano, che fino all’ultimo sembrava dover replicare il precedente del 2014 con una sola lista di candidati, allora guidati dall’ex sindaco Cesare Leri. Invece, a pochi minuti dalla scadenza per la presentazione delle candidature, l’11 maggio scorso a sfidare la lista ’Insieme per Comano’ del sindaco uscente Antonio Maffei è intervenuta la lista di centro destra di Fabrizio Grigolini, noto medico di Carrara in pensione. Con 9 candidati, anziché gli 11 consentiti, tutti dalla zona di costa, la lista ’Territorio e Rinnovamento’ si è assicurata la presenza in consiglio comunale: anche in caso di sconfitta, tre consiglieri entrerebbero in minoranza sottraendo altrettanti posti agli avversari. I nomi: Andrea Filippini, Pierluigi Francesco Guatteri, Alessandro Marchi, Carolina Marselli, Mario Musetti, Daniele Verdigi, Anna Maria Verdini, Vittorio Tenerani. Ma il clima elettorale non ha subito derive spigolose ed anzi, domenica scorsa Maffei si è presentato nella sala di rappresentanza del Comune per portare il suo saluto a Grigolini alla presentazione pubblica della sua lista. Il medico, dal canto suo, ha dichiarato di non essere interessato allo scontro politico ma di volersi mettere a disposizione della comunità. E’ ottimista Maffei, affermando che la collaborazione con l’opposizione rientra nelle buone prassi della sua amministrazione. La sua lista: Annalisa D’Orsi, Eduardo De Palma, Valentina Federici, Egisto Giuseppe Galeazzi, Lucilla Galeazzi, Matteo Gavarini, Tellio Luciani, Anusca Pellegrini, Susanna Pisanelli, Pietro Romiti.

M.C.