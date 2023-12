La sanità violata al cinema. I comitati si mobilitano

La battaglia in difesa del monoblocco e della sanità pubblica prosegue domani alle 20,45 alCinema Garibaldi. Per l’occasione sarà proiettato il film “C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando” di Federico Greco e Mirko Melchiorre. Un’iniziativa dei Comitati Primo Soccorso Urgenza, Sanità Pubblica, Circolo Spazio Alberica, Arci, che puntano a una serata di mobilitazione in difesa del monoblocco e della sanità pubblica all’insegna della cultura e dell’impegno civico . Lo spunto per il dibattito e la rinnovata mobilitazione lo offrirà la visione del film inchiesta che tratta i tagli e le privatizzazioni al Servizio sanitario nazionale, esemplificati dalla chiusura dell’ospedale di Cariati, in provincia di Cosenza e allude alle repressioni del 1965 a Giacarta in cui furono massacrate oltre 500mila persone in lotta per la difesa dei loro diritti elementari, tra cui quello fondamentale alla salute. E’ previsto un biglietto unico di 6 euro. La proiezione sarà preceduta da una introduzione sullo stato dell’arte della sanità locale, sia del monoblocco (con le conseguenze negative e i disagi procurati dal suo smantellamento) sia del Noa, l’ospedale provinciale che viene negativamente colpito nella sua organizzazione e nelle sue risorse umane. Critiche alla cabina di regia costituita dai Comuni, Asl, sindacati, che – scrivono i comitati, portano avanti un cronoprogramma che stafacendo acqua da tutte le parti. Lo avevano spacciato per un tavolo di “concertazione democratica” e invece si sta rivelando come un mero paravento burocratico a certificazione di scelte unicamente concepite dall’Asl.