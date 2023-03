La ‘rete’ della prevenzione per battere il glaucoma

Una “rete” fra le istituzioni e il volontariato per rafforzare il sistema della prevenzione sanitaria e aiutare i cittadini. Una “rete” che ha funzionato l’altro giorno con le visite gratuite per identificare il glaucoma consentendo una diagnosi precoce nella farmacia comunale di Avenza, La Prada. E le visite hanno visto in campo gli specialisti dell’Asl, l’unità mobile oculistica Vistamobile messa a disposizione dall’Unione Ciechi e Iapb Italia, i farmacisti di Nausicaa. L’assessore Roberta Crudeli ha sottolineato l’importanza della rete per "garantire al cittadino l’informazione costante sul problema e la facilità di accesso ai test di screening". Il dottor Andrea Bernardini, direttore facente funzioni del reparto Oculistica, ha rimarcato l’impegno di chi sul territorio si prodiga ogni giorno per dare un aiuto concreto ai cittadini". Ha spiegato la gravità della patologia, le difficoltà di una diagnosi precoce e quindi l’importanza della prevenzione la dottoressa Veronica Pianini, responsabile del Centro Glaucoma all’interno dell’Asl. Ha ribadito l’importanza del supporto delle istituzioni Giorgio Ricci, presidente Unione Ciechi Massa Carrara e della Croce Rossa provinciale. Restano dunque un punto di riferimento le farmacie di Nausicaa sempre in prima linea sulla prevenzione, come ha sottolineato il presidente Antonio Valenti assicurando l’impegno per potenziare il servizio.