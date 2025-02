La rassegna di cinema entra nel vivo: quattro appuntamenti

Film romantici, drammatici, commedie. E’ cominciato, al cinema teatro Città di Villafranca, il nuovo ciclo del cineforum, appuntamento imperdibile del martedì sera. Film, con altrettanti approfondimenti, che sapranno incantare, divertire e far riflettere il pubblico in sala. La rassegna ogni martedì alle 21.15 con la presentazione del critico esperto Roberto Petacco. Nel fine settimana la programmazione andrà avanti regolarmente con gli ultimi film del panorama cinematografico. Martedì appuntamento con la commedia ‘L’orchestra stonata’. Protagonista Thibaut, famoso direttore d’orchestra: malato di leucemia, ha bisogno di un trapianto di midollo osseo. L’unico donatore compatibile sembra il fratello biologico, mai conosciuto.

Quattro i film in programma a marzo. Il 4 marzo ‘Le occasioni dell’amore’: Mathieu è un attore che ha abbandonato nella fase delle prove quella che avrebbe dovuto essere la sua prima esperienza teatrale. È andato a cercare rifugio in un spa in una cittadina della Francia occidentale che si affaccia sul mare. Lì ritrova, in modo del tutto inatteso, Alice, con cui aveva avuto una relazione 15 anni prima. L’11 marzo la pellicola ‘Una notte a New York’, con Dakota Johnson e Sean Penn, film scritto e diretto da Christy Hall. Una ragazza, arrivata al JFK Airport dopo un viaggio in Oklahoma in cui ha fatto visita alla sorella, sale sul taxi di Clark. Tra la giovane e l’autista nasce un rapporto di reciproca sincerità che li porta ad affrontare argomenti a volte frivoli e a volte spinosi, mentre un incidente tra automobilisti nel tragitto verso Manhattan concede loro ulteriore tempo per conoscersi. E il 18 marzo tuffo nell’Odissea con ‘Itaca, il ritorno’. Liberamente tratto dagli ultimi canti dell’Odissea: ripercorre l’arrivo di Odisseo a Itaca dopo 20 anni, lo scontro con i Proci e il ricongiungimento con Penelope. Per finire, il 25 marzo ‘Per il mio bene’, un film del 2024 diretto da Mimmo Verdesca, alla sua opera prima. La vita di Giovanna si divide tra la guida dell’azienda di famiglia e la figlia adolescente Alida. La sua vita scorre tranquilla fin quando non scopre di avere una grave malattia.