La primaria ’De Amicis’:: "Laboratori dei vigili? . Ottimi per i più piccoli"

Gli insegnanti ringraziano il comandante della Polizia municipale di Massa, il referente per le scuole l’agente Davide Vanelli e tutti gli agenti che nei giorni scorsi hanno coinvolto e sensibilizzato i bambini e le bambine di tutte le classi della scuola primaria statale De Amicis-Turano dell’Istituto comprensivo Staffetti-Massa 2 al rispetto delle regole della strada. Dopo aver presentato in aula in forma ludica e divertente la segnaletica stradale, nell’ampio cortile della scuola i vigili hanno allestito un percorso all’interno del quale gli alunni-pedoni si sono messi alla prova, rispettando i cartelli e le indicazioni dei vigili. Al rientro nei locali scolastici a ogni partecipante al laboratorio è stata consegnata la ’patente del buon pedone’ e una sacca. Con l’occasione i bambini, le bambine e i docenti, domani dalle 16 alle 18, invitano tutti a visitare la loro scuola.