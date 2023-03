La prima Via Crucis intercomunale "Omaggio al partigiano Umile"

Una figura da anni ricordata a Bigliolo quella di Leonardo Umile, soldato di leva nativo di Scierni, provincia di Chieti. I fatti dell’8 Settembre lo sorprendono nella nostra zona dove si aggrega al 1° Battaglione della IV Brigata Partigiana Garibaldi Apuania divenendone commissario politico. Il 7 aprile 1945 quando i nazisti attaccano i partigiani a Bastia, sopra Licciana Nardi. I patrioti dalla frazione di Cisigliana, con in testa Umile, accorrono a sostenerne la resistenza. Ed è proprio lui che per far salvare i compagni, resiste alla mitragliatrice finchè ha proiettili. Catturato dai tedeschi, gli offrono la libertà in cambio della delazione dei nomi dei compagni. Rifiuta, è condotto lungo la via che scende a Bigliolo all’incrocio di Villanova e fucilato.

"Quest’anno il Venerdì di Passione, 7 aprile, coincide con il giorno del martirio del comandante Umile - spiega monsignor Antonio Vigo, cappellano militare e parroco di Bigliolo - Così è maturata l’idea di ricordarlo con la prima Via Crucis intercomunale nella storia della Vallata. Non c’è contrada, non esiste Comune in Lunigiana, in cui non siano avvenute stragi e uccisioni da parte nazifascista, nei confronti della popolazione civile. Così abbiamo abbiamo deciso di percorrere la Via Crucis effettiva di Leonardo - sottolinea - partendo dalle 15 del 7 aprile da Cà Bancarela, dove venne catturato e scendendo per 8 chilometri lungo la provinciale, fino a a Villanova di Bigliolo. Lungo il percorso, trasportando una corona di spine e un’immagine di Umile, ci fermeremo alle 14 grandi croci di legno: sono la stazioni della Via Crucis. Verranno ricordate altrettante stragi di civili in Lunigiana. Saranno ricordati i morti di Fivizzano, Filattiera, Pontremoli, Bagnone, Comano, Aulla, Fosdinovo, Tresana, Casola e Zeri. L’anno prossimo, includeremo altre realtà. Davanti alla lapide che ricorda il partigiano Umile a Villanova vi apporremo la corona di spine. Questa Via Crucis - chiude Vigo - l’abbiamo chiamata “Il Venerdì Santo del popolo della Lunigiana“".

Roberto Oligeri