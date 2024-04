La performance ispirata a Marina. Abramovic

Questo pomeriggio la ex stazione Ferroviaria di Aulla torna ad essere contenitore d’arte e musica, grazie al circolo Arci Agogo che alle 18,30 propone un nuovo evento, dal titolo: ’Nous sommes des animaux’. La performance è ideata e realizzata da: Francesco Pellegrino, sassofonista, clarinettista e artista multimediale, Massimiliano Furia batterista e percussionista in collaborazione con Catia Catellani, insegnante, creativa, esperta di arteattiva, ’pittura scritta e poesia visiva’.

L’evento, è ispirato alle opere dell’artista contemporanea Marina Abramovic, una delle personalità più conosciute, controverse e influenti dell’arte contemporaneae della performing art, ha dato visibilità a una forma d’arte che è nel ’qui e ora’, avvalendosi delle energie che si creano tra le persone: per la sua indagine artistica sono fondamentali palcoscenici, colori, simboli. Così oggi, attraverso musica, suoni, suggestioni visive e parole, il trio Pellegrino, Furia e Castellani darà avvio ad un percorso fra emozioni, vissuti, sentimenti, stimolando i presenti alla percezione, all’ introspezione ed alla condivisione. "Siamo felici di poter ospitare questa nuova performance. L’arte e la musica possono aggregare, danno voce ad emozioni e bisogni. Per questo nel fare cultura dal basso, sosteniamo anche la sperimentazione di nuovi linguaggi. Riteniamo che questo sia uno dei compiti di un’associazione come la nostra" dicono i soci e le socie di Agogo.

A partire dalla Scuola di Musica Abreu, passando per le presentazioni di libri, i laboratori, le conferenze, concerti o le installazioni, arci ad Aulla – da anni- garantisce infatti molteplici occasioni di confronto e riflessione, promuove interventi creativi, culturali, si occupa della crescita e del benessere della comunità.

Lo spettacolo d’improvvisazione ’Nous sommes des animaux” della durata di un’ora circa, è a cura del circolo arci Agogo, in collaborazione col Comune di Aulla. Per prenotazioni ed informazioni, si consiglia di contattare l’associazione ai numeri 339 7888705, 331 3647843.