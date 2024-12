La nuova scuola di Villette: "Cantieri in dirittura d’arrivo. A gennaio l’inaugurazione"

Sta per finire la trasferta con convivenza forzata per la scuola dell’infanzia di via Pellico a Villette: negli ultimi due anni e mezzo, infatti, bambini e maestre hanno dovuto lasciare la vecchia scuola per i lavori di ristrutturazione, finanziati con le risorse del bando Periferie del 2017 con circa 4 milioni di euro, e utilizzare gli spazi disponibili dentro la primaria Collodi alla Rinchiostra, al primo piano. I lavori di demolizione e ricostruzione del polo educativo per l’infanzia stanno giungendo al termine e fra poco potrà riaprire al pubblico un rinnovato sistema integrato da zero a sei anni che accoglierà sia la scuola dell’infanzia Villette A e dell’asilo nido comunale Girotondo.

I tempi previsti per il ritorno in sede sono di circa 2 o 3 mesi. Lo stato di avanzamento del cantiere è stato al centro di un recente sopralluogo effettuato dal sindaco Francesco Persiani: "Abbiamo visitato la nuova scuola di Villette A, ormai pronta a riaccogliere i bambini della materna e del nido, e siamo davvero entusiasti di inaugurare, a gennaio, le strutture completamente rinnovate del Polo Educativo per l’Infanzia di Via Silvio Pellico. Le nuove strutture sono state ripensate e modernizzate con attenzione al comfort, alla sicurezza e alla sostenibilità. Non si tratta solo di un edificio, ma di un luogo dedicato alla crescita e al benessere dei nostri bambini, pensato per supportare le famiglie e gli insegnanti in un percorso educativo d’eccellenza".

Il progetto di rinnovamento del Polo Educativo prevede spazi moderni, progettati con criteri di efficienza energetica, luminosità e comfort, e il ripristino del servizio di refezione con cucina e personale mensa interno al plesso. Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia Villette A, che ringraziano le colleghe della primaria Collodi per l’ospitalità e la collaborazione durante questa convivenza forzata, presenteranno l’offerta formativa e i nuovi ambienti durante gli open day previsti per il 10, 15 e 23 gennaio 2025 (presumibilmente ancora nella sede temporanea di Rinchiostra). Per informazioni e appuntamenti, si consiglia di contattare il numero della scuola dell’infanzia 0585-252085 o gli uffici di segreteria al numero 0585-240162: le iscrizioni per la scuola dell’infanzia saranno aperte dall’8 al 31 gennaio e potranno iscriversi i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2025 e quelli che li compiono entro il 30 aprile 2026. Le iscrizioni si effettueranno presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo Massa 3, in Via Casamicciola 10, telefono 0585-240162.