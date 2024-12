La medicina per le donne. Un convegno

Monasterio è protagonista de “La Toscana delle donne”, la manifestazione promossa dalla Regione e ideata dalla capo di Gabinetto Cristina Manetti per parlare di diritti, parità di genere, lotta all’odio e alle discriminazioni. Nella scia delle iniziative promosse dalla Regione oggi dalle 14.30, la sala Elaine dell’Ospedale del Cuore di Massa, ospiterà la tavola rotonda Monasterio per la Medicina di genere: un percorso che ci sta a cuore. L’evento, a cura della commissione aziendale per la Salute e la Medicina di genere, promosso dalla referente di Monasterio, dottoressa Silvia Maffei, vedrà la partecipazione della dottoressa Manetti e delle istituzioni locali e regionali e sarà l’occasione per presentare i progetti di ricerca, cura e prevenzione che Monasterio dedica alle donne. Per venire incontro alle esigenze specifiche femminili, Monasterio ha deciso di dare vita ad un percorso ambulatoriale cardiovascolare specifico, Monasterio Rosa, per le donne con elevato profilo di rischio cardiovascolare. Durante la tavola rotonda, i professionisti e le professioniste di Monasterio illustreranno i percorsi destinati alla donna, con particolare attenzione anche al percorso nascita rivolto alle madri cardiopatiche. Queste donne hanno la possibilità di essere seguite durante tutta la gravidanza fino al parto all’Ospedale del Cuore, gestita con Asl. Un’occasione preziosa dunque la tavola rotonda per conoscere Monasterio e la sua attenzione alla medicina di genere. "E’ ancora sottovalutato il fatto che, come dicono recenti studi, le malattie cardiovascolari siano la principale causa di morte nel sesso femminile – ha detto Cristina Manetti, capo di Gabinetto della presidenza della Regione e ideatrice de La Toscana delle Donne - . Nell’immaginario collettivo resiste la percezione del cancro come patologia big killer della popolazione femminile ma non la malattia cardiovascolare. Per questo siamo grati a Monasterio".