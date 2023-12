La magia del Natale... in moto. Il corteo con vespe e sidecar

Babbo Natale arriverà in moto dai bambini delle case famiglie di Massa e di Carrara. È tutto pronto per questo atteso appuntamento, manifestazione natalizia giunta all’ottava edizione, organizzata dal Motoclub Massa, dalla Fondazione Sos il Telefono Azzurro Ets e dall’azienda ‘Aldovardi Moto’. I Babbi Natali viaggeranno in sidecar, in sella a moto e Vespe , con i loro vestiti rossi e le due ruote addobbate a tema Natalizio partiranno domenica alle 14,30 da via Petrarca in largo Matteotti per andare a fare visita ai bambini della Casa famiglia L’Abbraccio in via delle Carre a Massa e i bambini della Casa Famiglia San Vincenzo in Piazza Alberica a Carrara. Sarà un vero momento di gioia per tutti i bambini che potranno vedere così tanti Babbi Natale che consegneranno loro regali offerti dal Telefono Azzurro e dalle attività commerciali massesi. Durante il percorso i commercianti del Ccn ’A spasso per la costa’ attenderanno i motociclisti a Marina di Massa per offrire loro un delizioso tè con biscotti.

A Marina andranno poi a salutare i bambini ucraini ospiti della Croce Rossa. La giornata si concluderà a Massa, in piazza Palma, con il concerto di canzoni natalizie eseguite dell’orchestra di fiati del Liceo Musicale Palma dirette dal professor Figaia, dalla professoressa Corsi e dal collega Bimbi. A seguire gli auguri alla città con il brindisi offerto da Motoclub Massa in collaborazione con la salumeria Tassoni. La manifestazione, particolare nel suo genere e nella natura benefica, in questi anni è cresciuta notevolmente e tanti motociclisti arrivano anche da zone limitrofe onorando le bellezze del nostro territorio.

Durante la giornata verrà promossa una raccolta fondi che sarà donata al Telefono Azzurro sezione Massa Carrara mirata ad implementare progetti riguardanti il settore scuola educazione: progetto prevenzione bullismo, internet sicuro e quant’ altro possa dare un contributo positivo alla crescita dei ragazzi.

Un evento di cui bisogna rendere merito ai gruppi motociclistici che da tanti anni collaborano con gli organizzatori: i Marmotardisti Crew Carrara e gli Anchors Carrara. Il presidente del Moto Club Massa Giuseppe Aldovardi ci tiene a ringraziare i Comuni di Massa e di Carrara per il patrocinio dato all’iniziativa e per il supporto logistico e mediatico. E ringrazia gli sponsor e in particolare colui che è stato definito sponsor leader, ossia Apuana Lubrificanti nella persona di Mario Tongiani che da tanti anni si occupa di unire per l’iniziativa gli sponsor presenti. Un’occasione concreta per i bimbi di vivere un’esperienza unica.