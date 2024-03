‘La lucia d’i pianeti’ e il dialetto accende il cinema

Si intitola ‘La lucia d’i pianeti’ il nuovo film di Bruno Cantoni che per tre sere riporta il dialetto sul grande schermo. Sarà proiettato mercoledì, giovedì e venerdi alle 21 al cinema Multisala Splendor in Via Dorsale a Massa. Bruno Cantoni in vernacolo massese: ‘La lucia d’i pianeti‘, ovvero La luce dei pianeti, è un mix tra gag, battute e sentimento. E’ una storia che parte dagli anni ’50 e arriva al 2010 raccontando anche l’evoluzione della città, con immagini reali degli anni ’60 e ’70, tra autobiografia, ricordi e testimonianze.

L’ultima proiezione di un film di Bruno Cantoni in vernacolo risale al dicembre del 2018, “Fate casino... che qui ighjè ’n mortorio”, e aveva riempito la sala del cinema Splendor con grande riscontro di pubblico e interesse. Veniva dopo il successo dei suoi tre film “Bei me tempi”, “Al pò succedere” e “Ma che bela giornata!”. Una commedia in dialetto massese, incentrata sull’ambito scolastico e girata tra le vie del centro di Massa e il liceo artistico “Felice Palma”. Raccontava le simpatiche vicende del professore di arte Gualtiero (Bruno Cantoni), sposato e con due figli, che si innamorava della nuova e affascinante docente di matematica, Annalisa (Marusca Edera). Nel tentativo di conquistare la giovane donna, Gualtiero è vittima di numerosi equivoci, che inevitabilmente scatenano le risate degli spettatori.

(Info: www.multisalasplendor.it)