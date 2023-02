La lirica in Accademia entusiasma e conquista Fa centro la rete spontanea di eccellenze

di Cristina Lorenzi Poteva essere uno dei tanti blasonati concerti cui ci hanno abituato gli Amici della lirica. Quattro big del belcanto in Accademia riuniti per festeggiare, in un’aula magna gremita di appassionati venuti anche da fuori regione, il carnevale. Una domenica dove il circolo ’Mercuriali’ ha dimostrato ancora una volta che a Carrara la cultura parte dalle associazioni, dalla professionalità e dalla buona volontà di chi vuole fare rete. Un’unione di eccellenze che dalla musica al teatro, all’arte si stanno unendo per produrre cultura. E’ così che sta funzionando una sorta di laboratorio di idee, la rete fra il circolo degli Amici della lirica, che ogni volta propone concerti impensabili per un piccolo centro, e l’Accademia di Belle arti. Il sodalizio fra Carlo Menconi, che quest’anno festeggia i 50 anni di attività del vitale circolo ’Mercuriali’, e il direttore Luciano Massari ha fatto sì che l’Accademia apra i suoi lussuosi saloni a un pubblico assetato di cultura che viene da ogni parte d’Italia. Così un concerto di opera buffa dove il bass baritone Cesidio Iacobone, il baritono Giorgio Carli, il soprano Ripalta Bufo e il tenore Lorenzo Martelli, accompagnati al pianoforte dal Maestro Pietro Mariani, hanno trasformato una domenica in...