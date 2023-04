La lettera di un alunno al sindaco "Caro Gianluigi, salva il mio asilo" Appello per la scuola a San Terenzo

Una bella e originale notizia arriva da Fivizzano: il sindaco Gianluigi Giannetti ha ricevuto una lettera scritta da un bambino, Leonardo, che ha deciso di rendere pubblica. "I miei sogni di bambino non si sono avverati ma i sogni di oggi mi riportano agli anni più belli che ho vissuto nel meraviglioso asilo di San Terenzo Monti. Caro Gianluigi, spero faccia il possibile in tutte le sue qualità di persona perbene e intelligente affinchè il sogno di tanti, tantissimi bambini venga esaudito. Il primo passo per realizzare i propri sogni, è sapere quello che desideriamo e seguire il vostro cuore...".

Sembra che a scrivere la lettera al primo cittadino di Fivizzano sia stato un bambino della zona che ha iniziato la propria esperienza scolastica alla materna di San Terenzo. Con la temporanea sospensione di quest’ultimo plesso, il bimbo è stato trasferito in altra realtà e sente la nostalgia che i grandi spazi dell’asilo di San Terenzo garantivano in aperta campagna con il magnifico scenario delle Alpi Apuane di fronte. Leonardo però, può stare tranquillo, quel sogno si è avverato. Alla fine dell’estate "il meraviglioso asilo" di San Terenzo riapre e per farlo restare in attività anche per il futuro l’assessore alla pubblica istruzione di Fivizzano, Francesca Nobili, sta predisponendo un progetto ad hoc chiamato “L’asilo nel bosco“. Marco Battella, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Antonio Moratti di Fivizzano ha scelto di informare ufficialmente in merito alla riapertura della scuola, spiegando che "sono stati raggiunti i numeri, i parametri necessari - ha precisato il dirigente scolastico - pertanto la materna di San Terenzo riaprirà il prossimo 23-24 settembre. Siamo consapevoli degli importanti riflessi positivi che questo evento comporterà nella comunità locale: perdere la materna per una borgata come San Terenzo era come perdere l’anima".

"La riapertura dell’asilo è un segnale di vita, innanzitutto, oltre che un valido aiuto ai genitori di quella zona – sono state le parole del sindaco Gianluigi Giannetti – Abbiamo lavorato a stretto contatto con il nostro Istituto comprensivo e grazie all’impegno dell’assessore Francesca Nobili, ora la scuola può riaprire".

Roberto Oligeri